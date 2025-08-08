Μαίνεται ανεξέλεγκτη η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής στην περιοχή Χελιδόνι στην Αρχαία Ολυμπία.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το ilialive η πυρκαγιά μαίνεται κοντά στο Μοναστήρι της Παναγίας της Σεντουκιώτισσας σε δασική έκταση. Στο σημείο επιχειρούν 80 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Παράλληλα συνδράμουν στην κατάσβεση υδροφόρες ΟΤΑ.

Απομακρύνθηκε με εγκαύματα άτομο που είχε εγκλωβιστεί

Ένας εγκαυματίας στα χέρια, απομακρύνθηκε με ασθενοφόρο από την περιοχή που βρίσκεται το γήπεδο του Χελιδονίου.

Μήνυμα από το 112

Για την προστασία των πολιτών ενεργοποιήθηκε το 112 το οποίο καλεί τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.