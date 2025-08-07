Ένα ιδιότυπο retreat με θέμα τον γυναικείο οργασμό, το οποίο λαμβάνει χώρα στην καρδιά της φύσης στο Joshua Tree National Park των ΗΠΑ, προκαλεί αίσθηση διεθνώς – και όχι άδικα. Εκεί, για περίπου 15.000 δολάρια (αν και υπάρχουν και πιο σύντομες, «οικονομικές» εκδοχές κάτω από 1.000 δολάρια), γυναίκες από όλο τον κόσμο συμμετέχουν σε ένα πολυήμερο βιωματικό εργαστήριο με στόχο να επανασυνδεθούν με τη σεξουαλικότητά τους.

Το retreat ονομάζεται Back to the Body και ιδρύτρια του είναι η Pamela Madsen, somatic sex educator, η οποία ξεκίνησε το πρότζεκτ πριν από δύο δεκαετίες, θέλοντας να αποδομήσει τις ντροπές γύρω από το γυναικείο σώμα και την ηδονή. Από τότε, εξελίχθηκε σε ένα πλήρες «σεξουαλικό καταφύγιο» με σεμινάρια, ομαδικές συνεδρίες, καθοδηγούμενα αγγίγματα, ακόμα και προσωπικό σεφ, πισίνα και υδρομασάζ.

Όπως δήλωσε η ίδια στη Vogue: «Η σύνδεση με το σώμα μας χωρίς ντροπή είναι απαραίτητη για την ενδυνάμωση, την ευχαρίστηση και την ελευθερία. Όμως η πραγματικότητα είναι πως οι περισσότερες γυναίκες δεν έχουν μάθει ποτέ πώς να προσεγγίσουν την ερωτική τους ενέργεια».

«Έπιασα το αιδοίο μου και του μίλησα»: Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα

Η Αυστραλή δημοσιογράφος και sex columnist Jana Hocking, που επισκέφτηκε το retreat για λογαριασμό της Mail Online, περιέγραψε τη δική της – ομολογουμένως έντονη – εμπειρία στο podcast Just Between Us.

«Νόμιζα ότι θα ήταν γεμάτο εκκεντρικές γυναίκες που θα ήθελαν να κάνουν επίδειξη, αλλά τελικά ήταν το ακριβώς αντίθετο», είπε. «Πολλές είχαν βιώσει τραύματα ή ήθελαν να επανορθώσουν λάθη – κάποιες συνειδητοποιούσαν ότι δεν είχαν νιώσει ποτέ πραγματικό οργασμό».

Στο πρώτο κιόλας εργαστήριο, οι συμμετέχουσες καλούνταν να κρατήσουν το αιδοίο τους, να λικνίζονται απαλά και να του μιλούν: τι θέλω από σένα, ποια θέλω να είμαι, ποιος είναι ο στόχος μου. Η Jana εξήγησε πως το δικό της ζητούμενο ήταν να ξαναπάρει στα χέρια της τη σεξουαλική της ζωή: «Κατάλαβα ότι ήμουν σε κατάσταση “performance mode”, έπαιζα έναν οργασμό τύπου Meg Ryan, αλλά ξεχνούσα να ρωτήσω τον εαυτό μου: απολαμβάνω εγώ πραγματικά;»

Άλλες ασκήσεις περιλάμβαναν bondage, αισθητηριακή αποστέρηση, ταντρικές τεχνικές και βιωματική διδασκαλία του γυναικείου σώματος. Σε μία από τις συνεδρίες, η ίδια η Madsen φτάνει σε οργασμό μετά από 30 λεπτά προκαταρκτικών, με βοήθεια ανδρικού συνεργάτη – μπροστά στα μάτια όλων. «Ειλικρινά βαρέθηκα, κράτησε πάρα πολύ», είπε η Hocking. Σημείωσε, επίσης, ότι ήταν η μόνη που δεν ολοκλήρωσε, αλλά ένιωσε ενδυναμωμένη και πιο έτοιμη να ανακαλύψει τον οργασμό μόνη της, στο σπίτι.

Όταν ο «ευαίσθητος χάρτης» του σώματος γίνεται κοινή θέα

Σε άλλο σημείο του retreat, μία ουρολόγος έκανε «ζωντανή επίδειξη» της γυναικείας ανατομίας χρησιμοποιώντας το σώμα της Madsen. «Στεκόμασταν γύρω της καθώς η γιατρός έδειχνε: να εδώ είναι τα μικρά χείλη, εδώ είναι η κλειτορίδα», εξήγησε η Jana.

Η Aubree Nichols, σε άρθρο της στη Vogue, μίλησε για τη δική της επταήμερη εμπειρία – και κάποιες ιδιαίτερα έντονες σκηνές. Ανάμεσά τους: μια 60χρονη γυναίκα να φτάνει πέντε φορές σε οργασμό πάνω σε μασάζ-κρεβάτι, με τη βοήθεια ειδικού, και ένα ομαδικό άσκημα αφής με κλειστά μάτια, όπου οι βοηθοί χαϊδεύουν με φτερά ή τα δάχτυλα τις ξαπλωμένες συμμετέχουσες.

Αρχικά ένιωθε άβολα στην άσκηση The Art of Adoration, όμως τελικά, όπως γράφει, «παραδόθηκα και επέτρεψα στον εαυτό μου να νιώσει. Ήταν σαν να απογύμνωνα ένα στρώμα ντροπής και να πλησίαζα ξανά τη γυναίκα που υπήρξα κάποτε».

«Το retreat με θεράπευσε»: Τι λένε άλλες συμμετέχουσες

Παρά το υψηλό κόστος, η Nichols κατέληξε πως η εμπειρία άξιζε: «Δεν είναι πολυτέλεια, είναι επένδυση στην προσωπική απελευθέρωση». Ανέφερε μάλιστα ότι στο τέλος ένιωθε «πιο ζωντανή, πιο ανοιχτή, πιο ελεύθερη».

Ανάλογα συναισθήματα εξέφρασε και η Hazel Stricker, 47 ετών, από το Σαν Ντιέγκο: «Συνειδητοποίησα ότι εγώ είμαι υπεύθυνη για την καλλιέργεια της ερωτικής μου ενέργειας. Ένιωσα πιο δυνατή, πιο ζωντανή, πιο συμφιλιωμένη με τον εαυτό μου».

Η Erinne Branter, 46 ετών από τον Καναδά, το έθεσε με μια παρομοίωση: «Ήταν σαν να κυκλοφορούσες σε ένα καταπληκτικό σπορ αυτοκίνητο που κανείς δεν ήξερε να οδηγήσει σωστά. Και ξαφνικά κάποιος σου δείχνει πώς, και συνειδητοποιείς ότι αυτό που οι άλλοι αποκαλούσαν “πολύ μεγάλο, πολύ μικρό, πολύ παχύ, πολύ τριχωτό” ήταν στην πραγματικότητα τέλειο όπως ήταν».

Το retreat Back to the Body μοιάζει να ξανασυστήνει το wellness μέσα από ένα τολμηρό και ριζοσπαστικό πρίσμα – και όσο κι αν σοκάρει, οι γυναίκες που το ζουν, βγαίνουν από εκεί με έναν κοινό παρονομαστή: νιώθουν πιο δυνατές και συμφιλιωμένες με το σώμα τους.

Πηγές: Unilad, Vogue, Mail Online, Just Between Us podcast