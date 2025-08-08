Ένα θρασύτατο περιστατικό κλοπής σημειώθηκε σε κατάστημα στο Λος Άντζελες, με λεία που φτάνει τα 30.000 δολάρια.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη στιγμή που οι δράστες εισβάλλουν στο κατάστημα και αρπάζουν δεκάδες πολύτιμα αντικείμενα, ανάμεσά τους και σπάνιες συλλεκτικές φιγούρες Labubu, οι οποίες έχουν γίνει ανάρπαστες σε όλο τον κόσμο.

Ορισμένα σπάνια κομμάτια μπορούν να πωληθούν έναντι εκατοντάδων δολαρίων το καθένα, γεγονός που τα καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικά για συλλέκτες αλλά και για τη μαύρη αγορά.

Οι Αρχές του Λος Άντζελες ερευνούν την υπόθεση, ενώ το κατάστημα μετρά τις ζημιές από την κλοπή, η οποία, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πραγματοποιήθηκε σε ελάχιστα λεπτά. Οι αστυνομικοί εξετάζουν το υλικό από τις κάμερες για να ταυτοποιήσουν τους δράστες.

