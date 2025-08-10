Φεύγουν και οι τελευταίοι αδειούχοι από την πρωτεύουσα, αφού μπαίνουμε στην εβδομάδα του Δεκαπενταύγουστου, όπου και θα γεμίσουν οι παραλίες και οι νησιωτικοί προορισμοί.

Από νωρίς το πρωί το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, κατακλύστηκε με κόσμο. Όλοι τους, αισιόδοξο και χαμογελαστοί, ήδη οραματίζονται τις μέρες διακοπών.

Λόγω της αυξημένης κίνησης το λιμενικό σώμα συστήνει στους επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν να βρίσκονται νωρίτερα στα λιμάνια.

Αυξημένα δρομολόγια και στα ΚΤΕΛ, με τον καιρό να είναι σύμμαχος των εκδρομέων, τους βοριάδες να σημειώνουν μικρή εξασθένιση και τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο.