Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης που απευθύνεται σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες, στο πλαίσιο των παροχών του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) του ΟΠΕΚΑ.
Η έναρξη της διαδικασίας ανακοινώθηκε από κοινού από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Ποιοι είναι οι δικαιούχοι
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
- 2.500 τρίτεκνες μητέρες
- 600 πολύτεκνες αγρότισσες μητέρες
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να:
- διαθέτουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα περίθαλψης
- και τα τέκνα τους να είναι ασφαλισμένα μέσω του κύριου δικαιούχου στον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 28 Ιουλίου 2025 έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2025.
Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να κάνουν την αίτηση είτε:
μέσω της ειδικής πλατφόρμας: www.idika.gr/lae-miteres
είτε από την επίσημη ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ: opeka.gr
Προϋποθέσεις συμμετοχής
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι εξής:
Για τρίτεκνες μητέρες: να έχουν τρία άγαμα και άνεργα τέκνα
Για πολύτεκνες μητέρες: να έχουν τουλάχιστον τέσσερα τέκνα με το ίδιο καθεστώς
Τα τέκνα πρέπει να είναι:
- έως 18 ετών, ή
- έως 19 ετών (εφόσον φοιτούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση), ή
- έως 24 ετών (εφόσον σπουδάζουν σε ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΣΑΕΚ, ΙΕΚ ή ΕΠΑΛ – «Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας»), ή
- ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω
Η ηλικία υπολογίζεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, ανεξάρτητα από την ημερομηνία γέννησης.
Ύψος οικονομικής ενίσχυσης
Το ποσό της χρηματικής ενίσχυσης ορίζεται ως εξής:
- 700 ευρώ για κάθε δικαιούχο τρίτεκνη μητέρα
- 1.000 ευρώ για κάθε πολύτεκνη μητέρα που πληροί τις προϋποθέσεις