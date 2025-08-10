Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης που απευθύνεται σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες, στο πλαίσιο των παροχών του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) του ΟΠΕΚΑ.

Η έναρξη της διαδικασίας ανακοινώθηκε από κοινού από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

2.500 τρίτεκνες μητέρες

600 πολύτεκνες αγρότισσες μητέρες

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να:

διαθέτουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα περίθαλψης

και τα τέκνα τους να είναι ασφαλισμένα μέσω του κύριου δικαιούχου στον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 28 Ιουλίου 2025 έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2025.

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να κάνουν την αίτηση είτε:

μέσω της ειδικής πλατφόρμας: www.idika.gr/lae-miteres

είτε από την επίσημη ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ: opeka.gr

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι εξής:

Για τρίτεκνες μητέρες: να έχουν τρία άγαμα και άνεργα τέκνα

Για πολύτεκνες μητέρες: να έχουν τουλάχιστον τέσσερα τέκνα με το ίδιο καθεστώς

Τα τέκνα πρέπει να είναι:

έως 18 ετών, ή

έως 19 ετών (εφόσον φοιτούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση), ή

έως 24 ετών (εφόσον σπουδάζουν σε ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΣΑΕΚ, ΙΕΚ ή ΕΠΑΛ – «Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας»), ή

ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω

Η ηλικία υπολογίζεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, ανεξάρτητα από την ημερομηνία γέννησης.

Ύψος οικονομικής ενίσχυσης

Το ποσό της χρηματικής ενίσχυσης ορίζεται ως εξής: