Μία 15χρονη έγινε ο νεότερος ασθενής στην Ελλάδα, και ένας από τους σπανιότερους πανευρωπαϊκά, που υποβλήθηκε με επιτυχία σε θρομβεκτομή για πνευμονική εμβολή.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» από την ομάδα του Επεμβατικού Ακτινολόγου Νικόλαου Πτώχη, έπειτα από επείγουσα διακομιδή από τη ΜΕΘ του Παίδων «Αγία Σοφία».

Η 15χρονη νοσηλευόταν με εμπύρετο λόγω σαλμονέλας μικροβιαιμίας και σοβαρή πνευμονική εμβολή, εμφανίζοντας ταχυκαρδία και υποξυγοναιμία. Χάρη στον άμεσο συντονισμό του υπουργείου Υγείας, της 1ης ΥΠΕ, των διοικήσεων των δύο νοσοκομείων και των γιατρών της ΜΕΘ Παίδων, η ασθενής μεταφέρθηκε γρήγορα και με ασφάλεια στο εξειδικευμένο κέντρο επεμβατικής ακτινολογίας, όπου η θρομβεκτομή στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, τόνισε σε ανάρτησή του ότι «η δυνατότητα που παρέχει το ΕΣΥ να γίνονται διακομιδές και μεταφορές σε εξειδικευμένα κέντρα από άλλα νοσοκομεία, είναι πραγματικά μοναδική και σώζει ζωές».

Σε δήλωσή του, ο κ. Πτώχης ευχαρίστησε θερμά την Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου, κ. Παγώνη, τις διοικήτριες κ. Μάινα και κ. Μπαλαούρα, την ηγεσία του υπουργείου Υγείας, καθώς και την ομάδα της ΜΕΘ Παίδων –τους γιατρούς κ. Μπαρμπαρέσο, κ. Γαζελοπούλου, κ. Αστυρακάκη και την κ. Μπουραζάνη– για την κρίσιμη συμβολή τους στην επιτυχή έκβαση της υπόθεσης.

«Το παιδί σώθηκε και θα συνεχίσει τη ζωή του χάρη στις προσπάθειες του ΕΣΥ και στη δυνατότητα μεταφοράς των ασθενών σε εξειδικευμένα Κέντρα Αναφοράς», υπογράμμισε.