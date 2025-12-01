Υποχρεωτικό είναι από σήμερα 1η Δεκεμβρίου 2025 το σύστημα άμεσων πληρωμών IRIS, με τις επιχειρήσεις λιανικής, τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ και τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών να πρέπει να δέχονται πληρωμές μέσω IRIS, είτε μέσω POS είτε μέσω QR code που θα συνδέεται με τον φορολογικό μηχανισμό ή με πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Τι αλλάζει για τον καταναλωτή

Για τους πολίτες, η νέα υποχρέωση μεταφράζεται σε έναν επιπλέον τρόπο πληρωμής στο σημείο πώλησης. Από την 1η Δεκεμβρίου 2025, δίπλα σε κάρτες και μετρητά θα υπάρχει η επιλογή της άμεσης μεταφοράς χρημάτων μέσω IRIS από το κινητό.

Η πληρωμή θα «περνά» κατευθείαν από τον λογαριασμό του καταναλωτή στον λογαριασμό της επιχείρησης, διευκολύνοντας τη διαδικασία και μειώνοντας τον χρόνο στο ταμείο.

Τα ισχύοντα όρια συναλλαγών μέσω IRIS παραμένουν στα 500 ευρώ ημερησίως για πληρωμές μεταξύ ιδιωτών ή προς επαγγελματίες, με ανώτατο όριο 1.000 ευρώ την ημέρα.

Από τον Ιανουάριο του 2026, προβλέπεται αύξηση των ορίων στα 1.000 ευρώ ημερησίως και στα 5.000 ευρώ μηνιαίως για ιδιώτες, στο πλαίσιο της σταδιακής διεύρυνσης του συστήματος.

Για όσες επιχειρήσεις δεν συμμορφωθούν, προβλέπονται πρόστιμα: 10.000 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και 20.000 ευρώ για εκείνες με διπλογραφικά. Ωστόσο, τα πρόστιμα μειώνονται κατά 50% για επαγγελματίες σε μικρούς οικισμούς ή νησιά με περιορισμένο πληθυσμό που δεν θεωρούνται τουριστικοί προορισμοί.

Ποιοι εντάσσονται

Υποχρεωτικά στο νέο σύστημα εντάσσονται όλες οι επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με ιδιώτες καταναλωτές (B2C). Κάθε πληρωμή, είτε γίνεται με κάρτα είτε μέσω IRIS, θα πρέπει να συνδέεται άμεσα με την έκδοση απόδειξης από το ταμειακό σύστημα, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την ενημέρωση της ΑΑΔΕ σε πραγματικό χρόνο.

Με την κίνηση αυτή η Φορολογική Διοίκηση επιχειρεί να καταγράφει κάθε συναλλαγή που γίνεται με ηλεκτρονικό χρήμα.

Ο κεντρικός στόχος των νέων τεχνικών πρωτοκόλλων είναι καμία είσπραξη χωρίς αυτόματη έκδοση απόδειξης. Για τον σκοπό αυτό, η ΑΑΔΕ προχώρησε σε επικαιροποίηση των προδιαγραφών διασύνδεσης, ώστε οι άμεσες πληρωμές να περνούν είτε από τα POS είτε μέσω παρόχων ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων.