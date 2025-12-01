Ο Τζέιμς Κάμερον λέει ότι βρίσκει την ιδέα η τεχνητή νοημοσύνη να μπορεί να δημιουργήσει έναν ηθοποιό «τρομακτική».

Σε νέα συνέντευξη, ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος μίλησε για τη χρήση της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης σε κινηματογραφικά έργα, όπως η επερχόμενη ταινία του «Avatar: Fire and Ash» και εξήγησε γιατί πιστεύει ότι η γενετική τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί «να δημιουργήσει κάτι νέο που δεν έχει ξαναδεί».

«Για χρόνια, υπήρχε αυτή η αίσθηση: “Ω, κάνουν κάτι παράξενο με τους υπολογιστές και αντικαθιστούν τους ηθοποιούς”, ενώ στην πραγματικότητα, μόλις εμβαθύνεις πραγματικά και δεις τι κάνουμε, είναι μία γιορτή της στιγμής ηθοποιού-σκηνοθέτη», είπε στην εκπομπή CBS Sunday Morning για τη διαδικασία αυτού που ονόμασε «σύλληψη ερμηνείας» την οποία χρησιμοποίησε εκτενώς στην ταινία «Fire and Ash».

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, εξήγησε πώς λειτούργησε: ηθοποιοί όπως η Σιγκούρνι Γουίβερ και η Ζόι Σαλντάνια κινηματογραφούσαν πρώτα τις υποβρύχιες σκηνές που γυρίζονταν στο φεγγάρι Πανδώρα, σε μια δεξαμενή σχεδόν 250.000 γαλονιών.

«Χρησιμοποιούμε πολλές κάμερες για να απαθανατίσουμε τη σωματική ερμηνεία του ηθοποιού» είπε ο σκηνοθέτης. «Και χρησιμοποιούμε μία μόνο κάμερα (ή τώρα χρησιμοποιούμε δύο) για να βιντεοσκοπήσουμε το πρόσωπό τους. Βρίσκονται σε κοντινό πλάνο το 100% του χρόνου. Αλλά υπάρχει κάτι όμορφο στο να βρίσκεσαι σε κοντινό πλάνο το 100% του χρόνου. Είναι σαν πρόβα στο θέατρο» ανέφερε.

«Τώρα, πηγαίνουμε στο άλλο άκρο του φάσματος και έχουμε τη γενετική τεχνητή νοημοσύνη, όπου μπορούν να επινοήσουν έναν χαρακτήρα. Μπορούν να επινοήσουν έναν ηθοποιό» είπε. «Μπορούν να επινοήσουν μια ερμηνεία από την αρχή.Αυτό είναι τρομακτικό για μένα. Αυτό είναι το αντίθετο. Αυτό ακριβώς δεν κάνουμε» υπογράμμισε.

«Δεν θέλω έναν υπολογιστή που να κάνει αυτό που είμαι περήφανος που μπορώ να κάνω με τους ηθοποιούς. Δεν θέλω να αντικαταστήσω τους ηθοποιούς, μου αρέσει να δουλεύω με ηθοποιούς», συμπλήρωσε.