Πράγματι οι αγρότες λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ είχαν μια μεγάλη ανησυχία για την κατανομή των επιδοτήσεων. Μιλάμε για αγρότες που είναι πολύ σωστοί στις υποχρεώσεις τους και σε καμία περίπτωση δεν έχουν κάνει ψευδείς δηλώσεις», τόνισε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.

«Η πληρωμή είναι μικρότερη από πέρσι και αυτό συνδυάζεται αφενός με τον νέο τρόπο υπολογισμού των δηλωθεισών καλλιεργειών με το ότι υπάρχουν περίπου 45.000 ΑΦΜ που ελέγχονται».

Ως προς τις κινητοποιήσεις, ο κ. Πλεύρης έκανε λόγο για αγρότες που δημιούργησαν μια «πρόκληση» κατά της Αστυνομίας. «Η καταγωγή μου είναι από τη Λάρισα, οπότε μιλάω με ανθρώπους που έχουν ανησυχίες αν θα χάσουν χρήματα. Ήδη δόθηκαν οι προκαταβολές, πιστεύω ότι η κατάσταση θα εκτονωθεί και θα εκτιμηθεί το ότι η κυβέρνηση ήταν εντάξει στις υποχρεώσεις της».

«Τον Ιούλιο ψηφίσαμε την πιο αυστηρή μεταναστευτική πολιτική σε όλη την Ευρώπη»

Ο υπουργός Μετανάστευσης σημείωσε πως τον Ιούλιο η κυβέρνηση ψήφισε την πιο αυστηρή μεταναστευτική πολιτική που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη.

«Πάμε να δούμε τα δεδομένα: οι θαλάσσιες ροές μεταναστών πέρσι τέτοιο διάστημα ήταν 27.324 από Αφγανιστάν, Πακιστάν, Μπαγκλαντές, Σουδάν και Αίγυπτο. Φέτος 13.857 το ίδιο διάστημα, μείωση 50%. Όποιος έρχεται εδώ και κάνει αίτηση ασύλου, μπαίνει σε καθεστώς κράτησης. Αρκετές δυσκολίες έχουν οι επιστροφές, δεν έχουμε φτάσει στο σημείο που θέλουμε. Μέσα στις δομές μας έχουμε 22.000 άτομα. Νόμιμοι μετανάστες είναι 793.000. Στους μη νόμιμους το μόνο στοιχείο που έχεις είναι ότι στην τριετία νομιμοποίησης ο κόσμος που νομιμοποιήθηκε ήταν 28.000 κόσμος».