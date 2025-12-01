Με τη σημαία του «One Piece» στο τρακτέρ του κατέβηκε ένας νεαρός αγρότης, χθες, στο μπλόκο της Νίκαιας, στη Λάρισα.

Η συγκεκριμένη μαύρη σημαία έχει πάνω μια νεκροκεφαλή που φοράει το ψάθινο καπέλο των πειρατών από το δημοφιλές anime «One Piece» και πριν από τη Λάρισα, όπως αναφέρει το larissanet.gr, έχει σηκωθεί από νέους στο Νεπάλ, τις Φιλιππίνες και το Μεξικό, εναντίον των κυβερνήσεων με βασικό αίτημα να πάρουν πίσω την ελευθερία τους.

Η σειρά «One Piece», δημιούργημα του Όντα Ιτσίρο από το 1997, έχει πουλήσει εκατοντάδες εκατομμύρια αντίτυπα σε ολόκληρο τον κόσμο και έχει τεράστια απήχηση και στην Ινδονησία. Στο anime, ο ηγέτης πειρατών Monkey D. Luffy υψώνει τη σημαία ως σύμβολο ελευθερίας απέναντι σε καταπιεστικά καθεστώτα. Αντίστοιχα, πολλοί Ινδονήσιοι δήλωσαν ότι η χρήση της σημαίας σημαίνει ότι «αγαπάμε τη χώρα μας, αλλά διαφωνούμε με τις πολιτικές της».