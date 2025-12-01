Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες από νωρίς το πρωί της Δευτέρας, στην περιοχή Λύχνος της Πάργας, για τον εντοπισμό ενός ψαρά ο οποίος γλίστρησε από τη βάρκα του και έπεσε στο νερό.

Σύμφωνα με συγγενικό του πρόσωπο με το οποίο ψάρευαν μαζί, ο ψαράς δεν έχει δώσει σημεία ζωής για περισσότερο από μία ώρα.

Στις έρευνες συμμετέχει σκάφος του Λιμενικού Σώματος καθώς και τουλάχιστον τρία αλιευτικά σκάφη.

Σημειώνεται ότι ακριβώς στην ίδια περιοχή πριν από δύο χρόνια, είχε παρασυρθεί από ψάρι ένας άλλος ψαράς με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.