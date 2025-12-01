«Είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος για τον αγροτικό κόσμο και τον πρωτογενή τομέα της Ελλάδας και αυτή είναι μια καταγραφή που, προφανώς, μπαίνει σε μια πολύ ευρύτερη εικόνα και δεν αφορά μόνο στην πατρίδα μας αλλά γενικότερα στην ευρωπαϊκή κοινωνία», δήλωσε το πρωί της Δευτέρας 1 Δεκεμβρίου ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας.

Ο ίδιος, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ANT1 το πρωί της Δευτέρας 1 Δεκεμβρίου, εξήγησε: «Αυτή η χρονιά, πέραν των διαφόρων προβλημάτων που είχαμε πέρυσι με την ξηρασία ή το γεγονός ότι ειδικά φέτος έχουμε πολύ χαμηλές τιμές για τα δικά μας αγροτικά προϊόντα, προφανώς έχει δημιουργήσει μια σειρά δυσκολιών σε συνδυασμό με την προσπάθεια εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ μας έχει δημιουργήσει και ένα χρόνο καθυστερήσεων στις καταβολές. Άρα, λοιπόν, αν τα συνδυάσει κανείς όλα αυτά είναι βέβαιο ότι θα δεχτεί ότι ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται σε δύσκολη θέση, αυτή είναι μια πραγματικότητα».

«Πρέπει να δούμε σε αυτήν την πραγματικότητα ποιες είναι οι αναγκαίες κινήσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν, πρώτον για να μην υπάρχει διακινδύνευση στη ροή των ευρωπαϊκών πόρων, δεύτερον, αν και κατά πόσο μπορεί να στηριχθεί γενικότερα το αγροτικό εισόδημα, κάτι το οποίο έχει γίνει με μια σειρά μέτρων το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τρίτον ποια άλλα εργαλεία μπορούμε να αξιοποιήσουμε προκειμένου να στηρίξουμε τον αγροτικό κόσμο αυτή τη δύσκολη περίοδο που ομολογουμένως αντιμετωπίζει αντικειμενικές δυσκολίες», συμπλήρωσε.

«Η πόρτα του διαλόγου στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι μονίμως ανοιχτή»

«Αν διαμαρτύρονται για το ότι όντως βρίσκονται σε μια δύσκολη θέση και σε μια πολύ δύσκολη χρονιά, εγώ θα δεχθώ ότι έχουν δίκιο ως ένα σημείο. Ωστόσο, πρέπει να παραδεχθούμε και το εξής: ότι η πόρτα του διαλόγου στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι μονίμως ανοιχτή. Προσωπικά, έχω συναντηθεί με όλες τις ομάδες των αγροτών, με όλους τους φορείς, με όλα τα αγροτικά κινήματα, με όποιον συνεταιρισμό μου έχει ζητήσει μια συνάντηση και νομίζω ότι τουλάχιστον σε ένα επίπεδο που θα μπορούσε να αφορά τον ειλικρινή διάλογο μεταξύ μας, έχουμε καταφέρει πολύ σημαντικά βήματα».

«Από εκεί και πέρα, εγώ δέχομαι το δικαίωμα του κάθε πολίτη να διαμαρτύρεται και να διαδηλώνει για κάτι το οποίο τον αφορά, είναι κάτι το οποίο, άλλωστε, αφορά την ίδια τη Δημοκρατία. Απλά πρέπει όλοι να κατανοήσουμε ότι όλες αυτές οι αντιδράσεις πάντα πρέπει να είναι σε πλαίσιο που δεν δημιουργούν άλλες δυσκολίες στο υπόλοιπο κομμάτι της κοινωνίας».

«Οι έντιμοι αγρότες δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα, θα πάρουν τα χρήματά που δικαιούνται»

Στη συνέχεια, όπως υπογράμμισε ο Κώστας Τσιάρας: «Είμαστε σε μια περίοδο που η πατρίδα μας κάνει πολύ σημαντικά βήματα για να ανακτήσει όσα είχε χάσει τα προηγούμενα χρόνια και να βρεθεί ενδεχομένως σε μια πολύ καλύτερη θέση (…) Πρέπει να αναζητήσουμε τις λύσεις στο πλαίσιο του εφικτού».

«Έχει ξεκινήσει και ομαλοποιείται η ροή των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη άσκηση», τόνισε ο Κώστας Τσιάρας, σημειώνοντας: «2.000 παραγωγοί βρέθηκαν εντελώς εκτός επιδοτήσεων γιατί είναι σε δικαστική έρευνα διότι πήραν παράνομα χρήματα και 44-45.000 είναι σε μια διαδικασία ελέγχου. (…) Έχω πει προς κάθε κατεύθυνση, ότι οι έντιμοι αγρότες δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα, θα πάρουν τα χρήματα τα οποία δικαιούνται. (…) Υπάρχουν περίπου 11.000 αγροτεμάχια που έχουν εξαιρεθεί γιατί δεν εισέφεραν τον αριθμό ΚΑΕΚ, που ήταν απαραίτητος με το φετινό σύστημα. Ακόμη και σε αυτό υπήρχαν ενστάσεις προκειμένου να διορθώσουμε ό,τι είναι δυνατόν. Επίσης, υπάρχουν και 13.000 κτηνοτρόφοι παρά το ότι έχουν τιμολόγια αγοράς ζωοτροφών και γάλακτος, λόγω της κατανομής των βοσκοτόπων βρέθηκαν εκτός επιδοτήσεων, αλλά και εκείνοι ,προφανώς, θα λάβουν τις επιδοτήσεις».

Διαβεβαιώνοντας ότι όλοι θα έχουν δικαίωμα ένστασης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης είπε «η πόρτα για διάλογο και συζήτηση είναι πάντα ανοιχτή. «Ξέρω ότι υπάρχουν ζητήματα όπως η μείωση του κόστους παραγωγής. Προφανώς υπάρχουν αιτήματα που είναι κοντά στην ικανοποίηση υπάρχουν όμως και κάποια που είναι μακριά, ήδη ανακοινώθηκε το +50% στον ΕΦΚ, θα υπάρξει αποζημίωση στους κτηνοτρόφους που θανάτωσαν ζώα λόγω ευλογιάς. Εξαντλούμε κάθε δημοσιονομικό περιθώριο. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα πληρωμών που θα δώσουν ανακούφιση. Μέσα στο Σαββατοκύριακο πληρώθηκαν τέσσερα προγράμματα. Κατανοώ ότι υπάρχει πρόβλημα ωστόσο πρέπει να δούμε ποιες είναι οι πραγματικές δυνατότητες».