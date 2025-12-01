Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του με τραγικό τρόπο όταν κατασπαράχθηκε από θηλυκό λιοντάρι σε ζωολογικό κήπο στη Βραζιλία, μπροστά στα μάτια συγκλονισμένων οικογενειών, αφού εισέβαλε στον περιφραγμένο χώρο όπου βρισκόταν το ζώο.

Ο 19χρονος Γκέρσον Μάσαδο είχε σκαρφαλώσει στον φράχτη ύψους περίπου 6 μέτρων του ζωολογικού πάρκου της Ζοάο Πεσόα, στη βορειοανατολική Βραζιλία, και κατέβηκε από δέντρο μέσα στον χώρο των λιονταριών. Το περιστατικό συνιστά επανάληψη προηγούμενων προσπαθειών του να πλησιάσει τα μεγάλα αιλουροειδή, καθώς ο νεαρός ήταν παθιασμένος με το όνειρό του να γίνει εκπαιδευτής ζώων.

Ο Μάσαδο, που είχε προσπαθήσει στο παρελθόν να φτάσει στην Αφρική ως κρυφός επιβάτης αεροπλάνου, για να κυνηγήσει το όνειρό του, ήταν γνωστός στην αστυνομία λόγω επανειλημμένων παραβιάσεων ασφαλείας. Ο νεαρός είχε μεγαλώσει σε ίδρυμα, αντιμετωπίζοντας σοβαρά ψυχικά προβλήματα, όπως και η μητέρα του που είχε διαγνωστεί με σχιζοφρένεια.

Η κοινωνική λειτουργός, Βερόνικα Ολιβέιρα, που συνεργάστηκε με τον Γκέρσον για οκτώ χρόνια, δήλωσε ότι είχε μεγαλώσει υπό συνθήκες ακραίας φτώχειας και χωρίς οικογενειακή στήριξη. Υπογράμμισε ότι ήταν ο μόνος από τα αδέλφια του που δεν υιοθετήθηκε λόγω των προβλημάτων ψυχικής υγείας που αντιμετώπιζε.

Η Ολιβέιρα περιέγραψε την εμμονή του με τα λιοντάρια και το όνειρό του να ταξιδέψει στην Αφρική για να τα εκπαιδεύσει, υπενθυμίζοντας μια προηγούμενη επικίνδυνη προσπάθεια να εισέλθει σε αεροπλάνο. «Ο Γκέρσον ανακάλυψε πολύ αργά ότι ένα λιοντάρι δεν είναι οικόσιτη γάτα και ότι δεν μπορούμε να τα εξημερώσουμε χωρίς γνώση», σημείωσε.

OMG 😳😱. A man dıed after breaking into a lioness enclosure at Arruda Câmara Park (Bica) in João Pessoa, Paraíba. He reportedly had m£ntal health issues and entered the restricted area before being f@tally att@cked.💔🙆🏾‍♂️

pic.twitter.com/ocF1KjCBff

Η αστυνομία της πόλης, που είχε συλλάβει τον Γκέρσον αρκετές φορές για μικρά αδικήματα, επιβεβαίωσε το όνειρό του για την Αφρική και ανέφερε ότι είχε δηλώσει πως θα προσπαθούσε να φτάσει εκεί «με τα πόδια» μετά την παραβίαση ασφαλείας στο αεροδρόμιο.

Μετά το τραγικό περιστατικό στο Arruda Camara Park (γνωστό και ως Bica), η δημοτική αρχή ανακοίνωσε ότι το πάρκο θα παραμείνει κλειστό μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις προσπάθειες του προσωπικού ασφαλείας να τον σταματήσει, ο νεαρός κινήθηκε πολύ γρήγορα και αργότερα υπέκυψε στα τραύματα που του προκάλεσε το λιοντάρι.

Το πάρκο, έκτασης 26,8 εκταρίων, άνοιξε το 1921 και φιλοξενεί πάνω από 580 είδη ζώων, μεταξύ των οποίων ελέφαντες, πιθήκους και πουλιά, καθώς και μεγάλη ποικιλία φυτών. Ο κτηνίατρος του ζωολογικού κήπου, Τιάγκο Νέρι, δήλωσε ότι το θηλυκό λιοντάρι περιορίστηκε χωρίς τη χρήση ηρεμιστικών βελών ή όπλων, αν και παρέμεινε «στρεσαρισμένη και σε σοκ» από την εισβολή του άνδρα στον χώρο της, σύμφωνα με την Daily Mail.

Ο Βραζιλιάνος πολιτικός, Ματέους Λαϊόλα, σχολίασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η τραγωδία προέκυψε από την παραβίαση βασικών κανόνων ασφαλείας: «Ένα λιοντάρι έκανε ακριβώς ό,τι κάνει ένα λιοντάρι. Το τραγικό ξεκινά όταν οι άνθρωποι αγνοούν τα όρια ασφαλείας, ρισκάρουν τη ζωή τους και θέτουν σε κίνδυνο και τη ζωή του ζώου».

«Ποιος ήταν το “ζώο” σε αυτή την κατάσταση;», κατέληξε, υπενθυμίζοντας ότι ο σεβασμός στη φύση δεν είναι επιλογή αλλά κανόνας.