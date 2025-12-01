Επέστρεψε μετά από μια εβδομάδα απουσίας ο Ανδρέας Μικρούτσικος στην εκπομπή «Buongiorno».

Ο παρουσιαστής είχε χθες, 30 Νοεμβρίου, την ονομαστική του εορτή. «Σας ευχαριστώ όλους και στο πρόσωπό σας και όλους τους φίλους εν δυνάμει και τηλεθεατές, γιατί χθες δεν έκανα απολύτως τίποτα άλλο από το να δέχομαι κλήσεις και μηνύματα. Χτύπαγε συνέχεια το τηλέφωνο. Πάρα πολλούς δεν γνώριζα, πάρα πολλούς γνώριζα. Είναι καταπληκτικό. Και γι’ αυτό στο πρόσωπό σας, που με όλους μίλησα, ευχαριστώ και όλους τους φίλους που δεν έχω αυτή την εκ του σύνεγγυς σχέση. Για την απουσία μου, εντάξει μια λοίμωξη ήταν που κράτησε όμως μια εβδομάδα. Σήμερα συνειδητοποίησα ότι είχα να βγω απ’ το σπίτι απ’ το προηγούμενο Σάββατο. Εννιά συναπτές μέρες», σημείωσε χαρακτηριστικά.