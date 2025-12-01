Το Πόζναν, η παλαιότερη πρωτεύουσα της Πολωνίας, με τα εντυπωσιακά ιστορικά αξιοθέατα και τα σαν ζωγραφισμένα μεσαιωνικά κτίρια, είναι από τους προορισμούς που αξίζει κανείς να ανακαλύψει. Μάλιστα, την περίοδο των Χριστουγέννων, έχει κι έναν λόγο παραπάνω, καθώς «ντύνεται» στα γιορτινά, με μια μοναδική ατμόσφαιρα.

Στην Πλατεία της Παλιάς Αγοράς, διοργανώνεται κάθε χρόνο το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Δεκεμβρίου το Διεθνές Φεστιβάλ Γλυπτικής Πάγου, με συμμετέχοντες απ’ όλο τον κόσμο που μετατρέπουν τεράστια κομμάτια πάγου σε πραγματικά έργα τέχνης. Ωστόσο, το Πόζναν αξίζει κανείς να το επισκεφτεί οποιαδήποτε εποχή του χρόνου και να γνωρίσει από κοντά τη σημαντική ιστορία και κληρονομιά του.

Το «διαμαντάκι της Πολωνίας», όπως συνηθίζουν να το αποκαλούν, το διασχίζει ο ποταμός Warta, ενώ διαθέτει εντυπωσιακά ιστορικά αξιοθέατα και ζωγραφισμένα μεσαιωνικά κτίρια. Αξίζει να επισκεφθεί κανείς το παλάτι Działyński, τον καθεδρικό ναό των Αγίων Πέτρου και Παύλου, τον παλαιότερο καθεδρικό ναό της Πολωνίας και το Εθνικό Μουσείο και να δοκιμάσει την περίφημη κουζίνα της χώρας.

Το Stary Browar είναι ένα πρώην εργοστάσιο που σήμερα έχει μετατραπεί σε εμπορικό και πολιτιστικό κέντρο. Το Zamek είναι ένα πρώην ανάκτορο που φιλοξενεί στην μπροστινή του όψη ένα ιδιαίτερο μνημείο με αριθμούς, αφιερωμένο στους αποφοίτους του πανεπιστημίου του Πόζναν, που έσπασαν τον κώδικα Enigma κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η πλατεία της Παλιάς Πόλης (Stary Rynek) είναι το κέντρο της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής στο Πόζναν. Περιβάλλεται από πολύχρωμα, αναγεννησιακά κτίρια, καταστήματα, καφέ και εστιατόρια. Εκεί, βρίσκεται και το Δημαρχείο του Πόζναν, ένα αναγεννησιακό αριστούργημα γνωστό για τις μηχανικές κατσίκες που εμφανίζονται στο ρολόι του καθημερινά στις 12 το μεσημέρι.

Δείτε τις φωτογραφίες