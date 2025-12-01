Καθώς στις Βρυξέλλες εντείνεται η συζήτηση για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και τα αίτια που, σύμφωνα με αναλυτές και αξιωματούχους, έχουν υπονομεύσει το όραμα της Ενιαίας Αγοράς, η προσοχή στρέφεται ταυτόχρονα στη μάχη για την προεδρία του Eurogroup. Η Ελλάδα επιχειρεί ένα εντυπωσιακό θεσμικό comeback, με τον υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, να θέτει υποψηφιότητα, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως την τεχνολογικά καταρτισμένη έκφραση της οικονομικής ανάκαμψης της χώρας.

Η θέση του προέδρου του Eurogroup, η οποία ήταν ιδιαίτερα προβεβλημένη κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη και έκτοτε συνδέεται άμεσα με τον συντονισμό της δημοσιονομικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ, έμεινε κενή τον προηγούμενο μήνα μετά την αποχώρηση του Ιρλανδού, Πάσκαλ Ντόνοχιου, ο οποίος ανέλαβε ανώτερη θέση στην Παγκόσμια Τράπεζα.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, 42 ετών, θέλει να αναλάβει τον ρόλο. Η εκλογή του νέου προέδρου, ο οποίος θα υπηρετήσει για δυόμισι χρόνια, θα πραγματοποιηθεί στις 11 Δεκεμβρίου και απαιτεί απλή πλειοψηφία από τους 20 υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης. Ο αντίπαλός του είναι ο Βέλγος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Βίνσεντ φαν Πετέγκεμ, ένας δημοσιονομικά συντηρητικός πολιτικός με πολύ μεγαλύτερη εμπειρία στο Eurogroup. Ωστόσο, ο Πιερρακάκης στηρίζεται έντονα τόσο στο αφήγημα της ανάκαμψης της Ελλάδας όσο και στο προσωπικό του προφίλ ως εκσυγχρονιστής με τεχνολογική εξειδίκευση.

Ως υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είχε ηγηθεί μιας εκτεταμένης μεταρρύθμισης για τον εκσυγχρονισμό του ιδιαίτερα γραφειοκρατικού ελληνικού δημοσίου, μετατρέποντας διαδικασίες που απαιτούσαν ουρές και σφραγίδες σε ψηφιακές υπηρεσίες προσβάσιμες με λίγα κλικ.

Στη συνέντευξή του στους Financial Times σημείωσε ότι επιθυμεί να μεταφέρει αυτήν την ενέργεια στις Βρυξέλλες: «Ο παγκόσμιος ανταγωνισμός, η τεχνολογική επιτάχυνση και η γεωπολιτική αστάθεια απαιτούν μια πιο συνεκτική και στρατηγικά ευθυγραμμισμένη ευρωζώνη». Η πρόκληση, όπως τονίζει, «δεν είναι να παράγουμε περισσότερη ανάλυση».

Το πρόγραμμα του Πιερρακάκη δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις οικονομικές μεταρρυθμίσεις: ενίσχυση των διασυνοριακών επενδύσεων, ισχυροποίηση της ενιαίας αγοράς και διασφάλιση ότι το ψηφιακό ευρώ θα στηρίξει αυτό που ο ίδιος αποκαλεί «σταθερότητα, εμπιστοσύνη και τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης».

Επιπλέον, υπενθυμίζει στους ομολόγους του τη θεαματική πορεία που έχει διανύσει η Ελλάδα. Μετά τη βαθύτερη δημοσιονομική προσαρμογή στη μεταπολεμική Ευρώπη, η χώρα αναπτύσσεται ταχύτερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, η ανεργία μειώνεται, ενώ το δημόσιο χρέος οδεύει προς επίπεδα κάτω του 120% του ΑΕΠ έως το 2030. «Αυτή η πορεία δείχνει τι είναι δυνατό όταν στρατηγική, πειθαρχία και εκτέλεση ευθυγραμμίζονται», υπογραμμίζει, μια προσέγγιση που υπόσχεται να μεταφέρει και στην προεδρία του Eurogroup, εφόσον εκλεγεί.

Τόσο ο Πιερρακάκης όσο και ο φαν Πετέγκεμ προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο διαθέτει εννέα έδρες στο Eurogroup, γεγονός που ουσιαστικά διασπά την ψήφο των συντηρητικών. Ο νικητής θα χρειαστεί να πείσει υπουργούς από διαφορετικές πολιτικές τάσεις, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων οικονομιών: Γερμανίας, Γαλλίας και Ιταλίας.

Το αποτέλεσμα της εκλογής αναμένεται να επηρεάσει και άλλους σημαντικούς διορισμούς στη ζώνη του ευρώ, καθώς τα κράτη-μέλη προετοιμάζονται για την ανανέωση τεσσάρων από τις έξι κορυφαίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μέχρι το τέλος του 2027.