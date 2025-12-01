Η μεγάλη στιγμή για τον Χρήστο Μουζακίτη έφτασε! Το απόγευμα της Δευτέρας (1/12, 19:30), ο μέσος του Ολυμπιακού θα βρεθεί στο Τορίνο για να παραλάβει το βραβείο European Golden Boy Web 2025, το οποίο τιμά τον πιο πολλά υποσχόμενο ποδοσφαιριστή κάτω των 21 ετών στην Ευρώπη.

Η διάκριση αυτή έρχεται ως επιβράβευση της εξαιρετικής περσινής σεζόν του Μουζακίτη, ο οποίος αποτέλεσε βασικό μέλος του Ολυμπιακού και συνέβαλε καθοριστικά στην ευρωπαϊκή πορεία της ομάδας, αλλά και στην κατάκτηση του νταμπλ.

Ο νεαρός μέσος ψηφίστηκε κορυφαίος νέος παίκτης στο περσινό πρωτάθλημα και συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη ενδεκάδα. Η φετινή του παρουσία στο Champions League με τον Ολυμπιακό, σε συνδυασμό με την ονειρική περσινή χρονιά, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων.

Με την κατάκτηση του Golden Boy Web, ο Μουζακίτης εντάσσεται σε ένα ξεχωριστό κλαμπ παικτών που έχουν τιμηθεί με το βραβείο, όπως οι Τζουντ Μπέλιγκχαμ, Καρίμ Αντεγιέμι, Aνσού Φατί, Ματέο Γκεντουζί, Κενάν Γιλντίζ, Νικολό Ζαλέφσκι και Τζάστιν Κλάιφερτ.

Ετσι άρχισε το βραβείο European Golden Boy Web

Η ιστορία του θεσμού ξεκινά τον Οκτώβριο του 2003, όταν ο Ιταλός δημοσιογράφος Μάσιμο Φράνκι, ιδιοκτήτης της «Tuttosport», αναζητούσε κάτι νέο και διαφορετικό, δημιουργώντας το Golden Boy, μία σύγχρονη εκδοχή του Trofeo Bravo, παρόμοια με τη «Χρυσή Μπάλα» του France Football. Στόχος ήταν να βραβεύεται κάθε χρόνο το κορυφαίο ταλέντο της χρονιάς, όπως το επιλέγουν δημοσιογράφοι από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά μέσα.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν παίκτες κάτω των 21 ετών που αγωνίζονται στις πρώτες 25 χώρες της ευρωπαϊκής κατάταξης. Ο Ραφαέλ Φαν ντερ Φάαρτ ήταν ο πρώτος νικητής, εντυπωσιάζοντας τον κόσμο με τις εμφανίσεις του στον Άγιαξ στα 20 του χρόνια.

Με τα χρόνια, το Golden Boy καθιερώθηκε ως σημαντικός θεσμός, αναγνωρίζοντας τα πλέον πολλά υποσχόμενα ταλέντα και αυξάνοντας την αξία τους στην αγορά. Από το 2021, το κοινό συμμετέχει στο αποτέλεσμα μέσω της πλατφόρμας Golden Boy Web, η οποία πλέον απονέμει ξεχωριστό βραβείο στον νικητή που ψηφίζεται από τους φιλάθλους. Το 2023, ο Τζουντ Μπέλιγκχαμ έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που κατέκτησε τόσο το Golden Boy όσο και το Golden Boy Web.

Τα αποτελέσματα:

Χρήστος Μουζακίτης – 472.913 Κενάν Γιλντίζ – 385.850 Γιαν Κάρλο Σίμιτς – 159.143 Αρντά Γκιουλέρ – 114.170 Ντεζιρέ Ντουέ – 21.572 Λαμίν Γιαμάλ – 7.161 Μπάμπης Κωστούλας – 5.968 Λένι Γιορό – 5.163 Πάου Κουμπαρσί – 4.654 Τζομπ Μπέλινγκχαμ – 3.752

Αναλυτικά η λίστα των νικητών

2024: Κενάν Γιλντίζ (Γιουβέντους)

2023: Τζουντ Μπέλινγκχαμ (Μπορούσια Ντόρτμουντ/Ρεάλ Μαδρίτης)

2022: Νικολά Ζαλέφσκι (Ρόμα)

2021: Καρίμ Αντεγιέμι (Σάλτσμπουργκ)

2020: Άνσου Φάτι (Μπαρτσελόνα)

2019: Ματέο Γκεντουζί (Άρσεναλ)

2018: Τζάστιν Κλάιφερτ (Άγιαξ)