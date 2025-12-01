Αρχοντικά που κάποτε ανήκαν σε διαβόητους γκάνγκστερ της Νέας Υόρκης δυσκολεύονται να βρουν αγοραστές και η αιτία δεν είναι οι δεσμοί τους με τη μαφία. Τοπικοί μεσίτες περίμεναν ότι η φήμη των πρώην ιδιοκτητών θα αποτελούσε «δέλεαρ» για τους ενδιαφερόμενους, ωστόσο αποδεικνύεται ότι αυτό που τρομάζει όσους σκέφτονται να τα αγοράσουν δεν είναι το σκοτεινό παρελθόν τους, αλλά η εγκληματικά κακή αισθητική στις εσωτερικές τους διακοσμήσεις.

Ένα τεράστιο σπίτι στο Στέιτεν Άιλαντ, στη διεύθυνση 177 Benedict Road στην περιοχή Τοτ Χιλ, το οποίο χτίστηκε από τον αρχηγό της οικογένειας Γκαμπίνο, Πολ «Μπιγκ Πολ» Καστελιάνο, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το αρχοντικό των 3.065 τετραγωνικών μέτρων δεσπόζει σε οικόπεδο περίπου 1,7 στρεμμάτων και περιλαμβάνει εσωτερικές και εξωτερικές πισίνες ολυμπιακών διαστάσεων, γκαράζ για 13 αυτοκίνητα, αίθουσα κινηματογράφου, γυμναστήριο με σάουνα, κελάρι κρασιών, σολάριουμ και μια πρόσοψη σχεδιασμένη ώστε να θυμίζει τον Λευκό Οίκο. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με τους ενδιαφερόμενους, «παραμένει άσχημο». Σε σχετικό νήμα στο Reddit, πολλοί σχολιάζουν ότι η διακόσμηση είναι ο λόγος που δεν έχει πωληθεί: «Η πρώτη μου εντύπωση ήταν ότι αυτό έπρεπε να είναι σπίτι μαφιόζου», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος σημείωσε πως «ο μαύρος νιπτήρας στο μπάνιο μοιάζει σχεδόν με χρηματοκιβώτιο, είναι περίεργο. Τόση χλιδή και όμως δείχνει υπερβολικά κιτς».

O Καστελιάνο

Παρά το ότι είχε καταχωρηθεί προς πώληση έναντι 18 εκατομμυρίων δολαρίων, το ακίνητο έμεινε απούλητο και αποσύρθηκε από την αγορά νωρίτερα μέσα στον μήνα, μετά από πολλές συνεχόμενες περιόδους καταχώρισης, απόσυρσης και επανακαταχώρισης. Παρότι το σπίτι διαθέτει θέα προς τη Γέφυρα Βερατσάνο, οι υποψήφιοι αγοραστές δυσκολεύονται να παραβλέψουν τα βαριά μαρμάρινα εσωτερικά, αλλά και το υψηλό κόστος πλήρους ανακαίνισης. Όπως αναφέρει ο μεσίτης της Serhant, Πίτερ Ζάιτζεφ, «οι πελάτες θέλουν καθαρές, κομψές επιφάνειες που δεν είναι υπερβολικές, ώστε να μπορούν να τις προσαρμόσουν στη δική τους αισθητική με έπιπλα». Προσθέτει επίσης πως «υπάρχει πάντα ένα στίγμα όταν αγοράζεις ένα ακίνητο με αξιοσημείωτο παρελθόν. Για παράδειγμα, το σπίτι του Τζέφρι Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη, με τα κραυγαλέα εσωτερικά του, πωλήθηκε χαμηλότερα από την πραγματική του αξία λόγω του παρελθόντος του, ενώ η κατοικία του στο Παλμ Μπιτς κατεδαφίστηκε και η διεύθυνση χρειάστηκε να αλλάξει». Το 2024 πολλοί πίστευαν ότι η έπαυλη του Καστελιάνο θα έσπαγε το ρεκόρ της ακριβότερης πώλησης στο Στέιτεν Άιλαντ.

Ο Καστελιάνο είχε αναθέσει την κατασκευή του σπιτιού το 1976 και ολοκλήρωσε την «επιβλητική» του δημιουργία το 1980. Έζησε εκεί έως τον θάνατό του το 1985, όταν ο Τζον Γκότι διέταξε τέσσερις άνδρες με μαύρα γούνινα ρωσικά καπέλα να τον εκτελέσουν έξω από το εστιατόριο Σπαρκς Στέικ Χάουζ στο Μανχάταν. Παρόμοια μοίρα είχε και η έπαυλη της κόρης του Γκότι, Βικτόρια Γκότι, στο Λονγκ Άιλαντ. Η κατοικία της στο Ολντ Γουέστμπερι, που είχε εμφανιστεί και στο ριάλιτι Growing Up Gotti, βρίσκεται πλέον σε κατάσταση μεγάλης παρακμής. Μετά από ομοσπονδιακή έφοδο το 2016, το σπίτι άρχισε να φθίνει όλο και περισσότερο, μέχρι που το 2022 κατασχέθηκε λόγω αδυναμίας αποπληρωμής στεγαστικού δανείου.

Η έπαυλη βρέθηκε αρκετές φορές στην αγορά τα επόμενα δύο χρόνια, μέχρι που τελικά πωλήθηκε το 2024 έναντι 1,1 εκατομμυρίων δολαρίων, πολύ χαμηλότερα από τις προηγούμενες τιμές καταχώρισης παρά το ότι η ίδια η Γκότι είχε επιλέξει τα μαρμάρινα πατώματα και τους πολυελαίους με χρυσές λεπτομέρειες. Η είσοδος διαθέτει μάλιστα μια εντυπωσιακή σκάλα «για βασιλιά». Παρά την τιμή-ευκαιρία, το σπίτι των 557 τετραγωνικών τ.μ. και το οικόπεδο των δύο στρεμμάτων παραμένουν εγκαταλελειμμένα, με την πισίνα γεμάτη φύλλα και βρόμικο νερό. Το αρχοντικό, με πέντε υπνοδωμάτια και πέντε μπάνια στη διεύθυνση 6 Birch Hill Court, αποτελεί πλέον δημοφιλή προορισμό για εξερευνητές εγκαταλελειμμένων κτιρίων, ενώ μια απλή διαδικτυακή αναζήτηση οδηγεί σε βίντεο από YouTubers που το ξεναγούν, με σκονισμένα έπιπλα και ένα κρυφό δωμάτιο πίσω από εντοιχισμένη βιβλιοθήκη.

Ο Αλ Καπόνε

Ακόμα και ο διαβόητος γκάνγκστερ Αλ Καπόνε, αν και κυριάρχησε στο Σικάγο, μεγάλωσε στο Παρκ Σλόουπ του Μπρούκλιν, όπου ζούσε σε ιστορικό αρχοντικό με τούβλινη πρόσοψη. Το σπίτι είχε βρεθεί σε τόσο κακή κατάσταση, ώστε ένας επενδυτής χρειάστηκε να το γκρεμίσει εσωτερικά και να το ανακατασκευάσει πλήρως, δημιουργώντας έναν μοντέρνο επίσημο χώρο υποδοχής, τραπεζαρία, κουζίνα για σεφ και κήπο στο πίσω μέρος. Το ακίνητο με έξι υπνοδωμάτια και οκτώ μπάνια βρίσκεται αυτή τη στιγμή «υπό συμβόλαιο», αφού αρχικά είχε καταχωρηθεί έναντι 6,25 εκατομμυρίων δολαρίων και τελικά πωλήθηκε σε ιδιώτη για 5,95 εκατομμύρια. Το πενταώροφο σπίτι, στη διεύθυνση 38 Garfield Place, είχε αγοραστεί από τους γονείς του Καπόνε στις αρχές του 1900, όταν εκείνος ήταν μόλις 11 ετών, και έμεινε εκεί μέχρι τα πρώτα χρόνια της δεύτερης δεκαετίας της ζωής του, πριν μετακομίσει στο Σικάγο για να ξεκινήσει την εγκληματική του πορεία.