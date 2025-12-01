Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι έρευνες από τις αρχές του Χονγκ Κονγκ στους ουρανοξύστες που καταστράφηκαν από τη φονική πυρκαγιά την προηγούμενη εβδομάδα, η οποία κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 151 ανθρώπους, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό και άφησε άστεγους εκατοντάδες, ενώ έχουν ήδη προχωρήσει σε 13 συλλήψεις.

«Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νεκρών ανέρχεται στις 16:00 (τοπική ώρα, 10:00 ώρα Ελλάδας) σε 151. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο ο αριθμός αυτός να αυξηθεί», δήλωσε ο Τσανγκ Σουκ-γιν αξιωματούχος της αστυνομίας.

«Κάποιες από τις σορούς έχουν μετατραπεί σε στάχτη οπότε ίσως να μην καταφέρουμε να εντοπίσουμε όλους τους αγνοούμενους», σχολίασε στέλεχος της αστυνομίας.

Η αστυνομία έχει ολοκληρώσει τις έρευνες σε τέσσερα από τα επτά πολυώροφα κτίρια του συγκροτήματος Wang Fuk Court που τυλίχθηκαν στις φλόγες την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, στην πλέον πολύνεκρη πυρκαγιά που έχει σημειωθεί στην πόλη εδώ και περισσότερα από 75 χρόνια, και εντόπισε τις σορούς ενοίκων σε κλιμακοστάσια και οροφές.

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν αποτίσει φόρο τιμής στα θύματα της πυρκαγιάς, μεταξύ των οποίων εννέα οικιακές βοηθοί από την Ινδονησία και μία από τις Φιλιππίνες, με την ουρά των πενθούντων να ξεπερνά το ένα χιλιόμετρο.

Εξάλλου ολονυκτίες για τα θύματα θα πραγματοποιηθούν αυτή την εβδομάδα στο Τόκιο και το Λονδίνο.

Σύμφωνα με τις Αρχές, περίπου 40 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Τα αίτια της πυρκαγιάς, η οποία εξαπλώθηκε γρήγορα στους πύργους που βρίσκονταν σε διαδικασία ανακαίνισης, εξακολουθούν να ερευνώνται.

Οι αρχές του Χονγκ Κονγκ επισήμαναν σήμερα ότι εξέτασαν δείγματα τα οποία ελήφθησαν από τέσσερις από τους επτά πύργους δεν πληρούσαν τα πρότυπα για επιβράδυνση της φωτιάς.

«Η αστυνομία συνέλεξε δείγματα από 20 διαφορετικές τοποθεσίες στο συγκρότημα Wang Fuk Court τις τελευταίες δύο ημέρες. Μεταξύ αυτών των δειγμάτων, κάποια (…) δεν πληρούσαν τα πρότυπα πυραντίστασης», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αξιωματούχος της κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ Έρικ Τσαν.

Εν μέσω λαϊκής οργής, αφού ήρθαν στο φως οι καταγγελίες των ενοίκων οι οποίοι εξέφραζαν εδώ και μήνες τις ανησυχίες τους για την ασφάλεια των κτιρίων, το Πεκίνο προειδοποίησε ότι θα πατάξει τις «αντικινεζικές» διαμαρτυρίες.

Οι Αρχές έχουν συλλάβει τουλάχιστον έναν άνθρωπο, τον 24χρονο Μάιλς Κουάν, που συμμετείχε σε ομάδα η οποία ανήρτησε στο διαδίκτυο αίτηση με αίτημα τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας για τα αίτια της τραγωδίας, σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση της υπόθεσης. Το Reuters δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τη σύλληψη αυτή.

Η έρευνα συνεχίζεται

Τα τρία κτίρια που δεν έχουν ελεγχθεί είναι «τα πιο δύσκολα», δήλωσε χθες Κυριακή η Έιμι Λαμ ανώτερη αξιωματούχος της αστυνομίας, ενώ πρόσθεσε ότι τα τελευταία στάδια της έρευνας ενδέχεται να διαρκέσουν εβδομάδες.

Στο συγκρότημα κατοικιών ζούσαν περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι και όσοι διασώθηκαν πρέπει να ξαναχτίσουν τις ζωές τους αλλού.

Περισσότεροι από 1.100 ένοικοι έχουν μεταφερθεί σε προσωρινές κατοικίες, ενώ άλλοι 680 σε ξενοδοχεία, επεσήμαναν οι αρχές. Παράλληλα, δόθηκε στους πληγέντες χρηματική αποζημίωση και τους προσφέρθηκαν διευκολύνσεις για την έκδοση νέας ταυτότητας, διαβατηρίου και άλλων επίσημων εγγράφων.

Αυτή είναι η πιο φονική πυρκαγιά που έχει σημειωθεί στο Χονγκ Κονγκ από το 1948, όταν 176 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αποθήκη που τυλίχθηκε στις φλόγες.

Ήδη οι Αρχές έχουν συλλάβει 13 ανθρώπους στο πλαίσιο των ερευνών για διαφθορά και χρήση μη ασφαλών υλικών στην ανακαίνιση των πύργων. Τα κτίρια ήταν τυλιγμένα με πράσινο πλέγμα και σκαλωσιές από μπαμπού και ήταν καλυμμένα με μονωτικό αφρού. Εξάλλου οι ανιχνευτές πυρκαγιάς δεν λειτουργούσαν σωστά.

Ο Τσαν Τουνγκ, αξιωματούχος της αστυνομίας στο Χονγκ Κονγκ, δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους ότι «ξεκίνησε αμέσως ενδελεχής έρευνα για ανθρωποκτονία εξ αμελείας», η οποία «οδήγησε στη σύλληψη 13 ανθρώπων, 12 ανδρών και μίας γυναίκας».

Οι Αρχές είχαν επισημάνει στους ενοίκους του Wang Fuk Court πέρυσι ότι αντιμετώπιζαν «σχετικά χαμηλό κίνδυνο πυρκαγιάς», μετά τα παράπονα που είχαν εκφράσει για τον κίνδυνο πυρκαγιάς εξαιτίας των εργασιών ανακαίνισης.

Οι ένοικοι είχαν εκφράσει τις ανησυχίες τους ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2024.