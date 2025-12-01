Ο Όμιλος Aktor προχωρά σε μία σημαντική χρηματοδοτική κίνηση, με το διοικητικό συμβούλιο να εγκρίνει την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους έως €140 εκατ., με ελάχιστο ποσό τα €90 εκατ. και διάρκεια πέντε ετών.

Οι ομολογίες θα διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα. Παράλληλα, προβλέπεται η εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Οι λεπτομέρειες της έκδοσης, καθώς και οι όροι της δημόσιας προσφοράς, θα περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα του Ομολογιακού Δανείου και στο Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο συντάσσεται με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 και τους αντίστοιχους κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμούς. Μετά την έγκρισή του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το ενημερωτικό υλικό θα τεθεί στη διάθεση του επενδυτικού κοινού.

Το χρονοδιάγραμμα της δημόσιας προσφοράς και της εισαγωγής στο ΧΑ αναμένεται να οριστικοποιηθεί το επόμενο διάστημα, με την εταιρεία να δεσμεύεται ότι θα προχωρά σε όλες τις απαιτούμενες ενημερώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.