«Η Ρωσία δεν θέλει ειρήνη και γι’ αυτό πρέπει να κάνουμε πιο δυνατή την Ουκρανία, να μπορεί να υπερασπιστεί την κυριαρχία της και τον εαυτό της σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», δήλωσε η Κάγια Κάλας, Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, προσερχόμενη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων με αντικείμενο την ‘Αμυνα της Ευρώπης.

Όπως είπε η ίδια, στο Συμβούλιο θα συζητηθούν δυο θέματα, η στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία και η ετοιμότητα της ΕΕ στον τομέα της άμυνας, με έμφαση στην εφαρμογή του χάρτη πορείας για την ετοιμότητα στον τομέα της άμυνας έως το 2030.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος ρωτήθηκε για τις εξελίξεις στις ειρηνευτικές συνομιλίες, λέγοντας πως «ακούσαμε χθες από την αμερικανική πλευρά πως οι συζητήσεις είναι δύσκολες αλλά παραγωγικές, δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι η έκβαση των συζητήσεων, αλλά θα έχω συνομιλίες σήμερα με τους Υπουργούς Εξωτερικών και ‘Αμυνας της Ουκρανίας και θα συζητήσουμε σχετικά». Η ίδια ρωτήθηκε και για την εμπιστοσύνη που έχει στην Αμερικανική πλευρά ότι μπορούν να βρουν μια καλή λύση για την Ουκρανία, τονίζοντας πως «οι Ουκρανοί είναι εκεί μόνοι τους. Αν ήταν μαζί με τους Ευρωπαίους, θα ήταν σίγουρα πολύ πιο δυνατοί. Αλλά εμπιστεύομαι ότι οι Ουκρανοί υπερασπίζονται τον εαυτό τους». Όπως είπε, η θέση των Ουκρανών μπορεί να ενισχυθεί με δυο τρόπους, με «το να ασκήσουμε πίεση στη Ρωσία με περαιτέρω κυρώσεις», και με «το να τους παρέχουμε στρατιωτική, οικονομική και ανθρωπιστική βοήθεια, ώστε να μπορέσουν να αντέξουν και να υπερισχύσουν της Ρωσίας».

Τέλος, ρωτήθηκε και για την αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών στοιχειών και την άρνηση του Βελγίου να τα χρησιμοποιήσει ως επιλογή χρηματοδότησης για την Ουκρανία, αλλά και για τη δήλωση που έκανε πριν από λίγες ημέρες για περιορισμό του ρωσικού στρατού. «Το Βέλγιο έχει θεμιτές ανησυχίες σχετικά με τους κινδύνους, αλλά όλα τα άλλα κράτη μέλη έχουν δηλώσει ότι είναι πρόθυμα να μοιραστούν αυτούς τους κινδύνους. ‘Αρα συζητάμε αυτά τα ζητήματα. Όπως ειπώθηκε, δεν πρόκειται να φύγουμε από το Συμβούλιο τον Δεκέμβριο χωρίς αποτέλεσμα για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας».

Τέλος, σχετικά με την πιθανή μείωση του ρωσικού στρατού σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας, σενάριο στο οποίο η ίδια αναφέρθηκε, τόνισε ότι, «αν πρόκειται να υπάρξει πίεση στον ουκρανικό στρατό, που δεν έχει εισβάλει σε κανέναν, τότε θα πρέπει επίσης να υπάρξει πίεση και στον ρωσικό στρατό. Και πραγματικά ο ρωσικός στρατός είναι αυτός που αποτελεί κίνδυνο για όλους. Και δεν μιλώ μόνο για τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά για όλες τις γειτονικές χώρες της Ρωσίας».