Οι αγώνες της Serie A και της La Liga ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων τη Δευτέρα (1/12).
Για το ιταλικό πρωτάθλημα η Μπολόνια, η οποία εντυπωσιάζει με τη μέχρι τώρα πορεία της, θα υποδεχθεί την Κρεμονέζε ενώ για το ισπανικό η Ράγιο Βαγιεκάνο φιλοξενεί τη Βαλένθια.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
16:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Δράμα Greek Handball Premier
18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕ Ψυχικού – Λαύριο Elite League
20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μίλων – Άρης Α1 Γυναικών Volley League
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μπολόνια – Κρεμονέζε Serie A
22:00 Novasports 1HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Βαλένθια La Liga EA Sports
22:00 COSMOTE SPORT 1 HD Μπέρμιγχαμ – Γουότφορντ Sky Bet EFL Championship
22:15 COSMOTE SPORT 3 HD Αρούκα – Μπράγκα Liga Portugal