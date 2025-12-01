Ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε αυτήν αναφέρει ότι «η Παγκόσμια Ημέρα γίνεται η αφορμή για να τιμήσουμε τη μνήμη όσων χάθηκαν από AIDS. Να στηρίξουμε όσους ζουν με HIV. Αλλά και να ανανεώσουμε τη δέσμευσή μας για να τερματιστεί οριστικά αυτή η φριχτή επιδημία. Γιατί μπορεί η επιστημονική πρόοδος να είναι εντυπωσιακή, όμως ακόμη δεν έχουμε φθάσει στον στόχο μας». Εν συνεχεία, ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει ότι ενώ «τα άλματα της ιατρικής επιτρέπουν σήμερα σε εκατομμύρια πολίτες μας σε όλο τον κόσμο, να ζουν μια υγιή ζωή, αρκεί να έχουν πρόσβαση στην κατάλληλη θεραπεία, πολλοί εξακολουθούν να ζουν στη σκιά της κοινωνικής απομόνωσης δίχως τη φροντίδα που χρειάζονται. Δεν είναι τυχαίο ότι σχεδόν οι μισές από τις νέες διαγνώσεις στην Ευρώπη φέτος, έγιναν καθυστερημένα. Ενώ πολλά από τα 21.815 περιστατικά λοίμωξης που έχουν καταγραφεί συνολικά στην Ελλάδα, δυστυχώς δεν έφθασαν εγκαίρως στο σύστημα υγείας. Η άγνοια και ο εφησυχασμός, συνεπώς, συνεχίζουν να μας απειλούν».

Εν κατακλείδι, ο πρωθυπουργός τονίζει ότι «Κοινωνία και Πολιτεία καλούμαστε να αποτινάξουμε το στίγμα και τις διακρίσεις. Το ΕΣΥ περιθάλπει με σεβασμό όσες και όσους ζουν με τον HIV. Προσφέροντας δωρεάν διάγνωση και θεραπεία. Ενώ, ήδη συνταγογραφείται και η προληπτική αγωγή την οποία έχουν λάβει 800 πολίτες. Είναι, λοιπόν, μια ευκαιρία να ενημερωθούν και να προστατευτούν όλοι και ιδίως τα άτομα αυξημένου κινδύνου. Μην ξεχνάμε ότι η γνώση είναι η πιο αποτελεσματική πρόληψη. Και η κατανόηση η ασπίδα απέναντι στον φόβο και στις προκαταλήψεις. Αυτά είναι τα όπλα μας στη μάχη για ένα μέλλον χωρίς HIV/AIDS».