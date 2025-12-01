Για δεύτερη ημέρα προσέρχονται στις κάλπες οι δικηγόροι της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά προκειμένου να ψηφίσουν για την ανάδειξη νέων διοικήσεων τετραετούς θητείας.

Η αναμέτρηση στον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας, τον μεγαλύτερο επιστημονικό σύλλογο της χώρας, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο σημερινός πρόεδρος, Δημήτρης Βερβεσός, έχοντας ήδη συμπληρώσει δύο συνεχόμενες θητείες, δεν μπορεί να διεκδικήσει την επανεκλογή του.

Το μεγάλο «στοίχημα» των οκτώ υποψηφίων προέδρων του ΔΣΑ είναι πόσους από τους 23.000 περίπου δικηγόρους της Αθήνας θα καταφέρουν να οδηγήσουν στην κάλπη καθώς ο μεγάλος κίνδυνος είναι η αποχή.

Οι εκλογές στους δικηγορικούς συλλόγους γίνονται, μάλιστα, σε μια περίοδο όπου τα προβλήματα των δικηγόρων παραμένουν οξυμένα με δεδομένη την οικονομική και ασφαλιστική πίεση που υφίσταται η συντριπτική πλειοψηφία αλλά και τις προκλήσεις της νέας εποχής. Η ίδρυση των ιδιωτικών Νομικών Σχολών αλλά και η ταχύτητα εφαρμογής των νέων τεχνολογιών με τις όποιες συνέπειες μπορεί να έχουν στο δικηγορικό επάγγελμα είναι μεταξύ των θεμάτων που κυριαρχούν στην ατζέντα των εκλογών.

Ο κ. Βερβεσός, επισήμως, δεν έδωσε το δαχτυλίδι της διαδοχής σε κανέναν από τους υποψηφίους προέδρους που διεκδικούν την ψήφο των συναδέλφων τους.

Ως υποψήφιοι πρόεδροι στην εκλογική «κούρσα» του ΔΣΑ συμμετέχουν οι: Δημήτρης Αναστασόπουλος, Αντώνης Αντανασιώτης, Μιχάλης Καλαντζόπουλος, Θωμάς Καμενόπουλος, Αθανάσιος Καμπαγιάννης, Ανδρέας Κουτσολάμπρος, Μαντζούτσος Αλέξανδρος και Θέμης Σοφός.

Οι δικηγόροι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ προέδρων που είτε κατέρχονται μεμονωμένα είτε με συνδυασμούς, όπως επίσης και συναδέλφους τους που συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία χωρίς υποψήφιο πρόεδρο.

Την ερχόμενη Κυριακή 7 Δεκεμβρίου και τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου θα διεξαχθούν επαναληπτικές εκλογές σε όσους δικηγορικούς συλλόγους δεν αναδειχθεί νέα διοίκηση από τον πρώτο γύρο.