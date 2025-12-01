«Δεν χωράμε άλλοι. Οι δρόμοι είναι γεμάτοι, τα λεωφορεία είναι γεμάτα, το μετρό είναι γεμάτο, τα σπίτια είναι γεμάτα. Αυτή η πόλη δεν χωράει άλλους ανθρώπους», ήταν η αρχική αντίδραση του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, στον τηλεοπτικό σταθμό Action24 όταν ρωτήθηκε για το πρόβλημα της κίνησης στους δρόμους της Αττικής.

Αναφερόμενος ειδικότερα στην περίπτωση του Κηφισού, αποκάλυψε ότι έχουν ξεκινήσει συζητήσεις για απαγόρευση των βαρέων οχημάτων από τις 07:00 έως τις 10:00 το πρωί στον Κηφισό. «Αυτή την περίοδο μετράμε ήδη με drones την ακριβή αποτύπωση αυτού του προβλήματος, πόσα κυκλοφορούν και πόσο χώρο πιάνουν», είπε εξηγώντας ότι αυτό θα έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. «Τα πλεονεκτήματα είναι τα λιγότερα οχήματα εκείνες τις ώρες στον Κηφισό και την Αττική Οδό. Τα μειονεκτήματα είναι ότι ακριβώς πριν και ακριβώς μετά θα δημιουργείται πάλι έμφραγμα κυκλοφοριακό», επισήμανε.

«Στον δήμο Αθηναίων το ωράριο τροφοδοσίας λέει 09:00 με 21:00. Τηρείται αυτό το μέτρο; Όχι. Είναι εύκολο να το κάνεις μέχρι τις 07:00 αν υπάρχει συνολική συνεργασία. Το δύσκολο είναι μετά τις 10:00 με πολλά οχήματα ταυτόχρονα. Εγώ είμαι υπέρ του να το δοκιμάσουμε αλλά όταν ζητάς από επιχειρήσεις να έχουν υπάλληλο τα ξημερώματα, αυξάνουν το κόστος και πού θα το μετακυλήσουν; Στο ράφι. Είναι μια λύση αλλά πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τον κόσμο τι συνέπειες θα φέρει», συμπλήρωσε ο κ. Κυρανάκης.

«Αυτό που δοκιμάζουν επίσης αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όπως το Παρίσι, είναι να δίνουν αντικίνητρα σε αυτούς που είναι μόνοι τους σε ένα αυτοκίνητο. Θα τα ακούσουμε εδώ οι Έλληνες οδηγοί και θα πούμε “τι είναι αυτά, μακριά από εμάς, δεν θα μου πείτε πώς οδηγώ”. Λογικό. Στον Κηφισό όταν είστε γυρίστε το κεφάλι γύρω σας όταν θα είστε κολλημένοι. Σε αυτοκίνητο των πέντε θέσεων υπάρχει ένας. Όλο αυτό καταλήγει στο να μην χωράμε», είπε ακόμη.

«Πρέπει να ανοίξει ένας διάλογος, δεν μπορεί το υπουργείο Μεταφορών να πάρει μόνο του αποφάσεις διότι δεν είναι μόνο δικές μας αποφάσεις αυτές. Η ιδέα είναι αυτονόητη, όπως την εφαρμόζουν άλλες πόλεις: εφόσον είμαστε παραπάνω από ένας στα ίδια αυτοκίνητα, η κίνηση θα μειωθεί. Άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εφαρμόζουν αντικίνητρα σε όσους οδηγούν μόνοι. Το κίνητρο για όλους μας (σ.σ. για να γίνει αυτό) είναι να έχει λιγότερη κίνηση», πρόσθεσε.

Μιλώντας για τα τρόλεϊ, ο κ. Κυρανάκης επισήμανε ότι «την Κυριακή ξεκινά το ξήλωμα των καλωδίων τρόλεϊ από το κέντρο του Πειραιά μια περιοχή που έχει πυκνό δίκτυο και προκαλεί πλείστα προβλήματα. Σκεφτείτε ότι το τραμ που είχε σχεδιαστεί να καταλήγει στο λιμάνι του Πειραιά δεν γίνεται γιατί μπλέκονται οι γραμμές. Στις γραμμές των τρόλεϊ που καταργούνται, αντικαθίστανται με ηλεκτρικά λεωφορεία. Με το κόστος που γλιτώνουμε για κάθε 2 τρόλεϊ μπορούμε να αποκτούμε 3 ηλεκτρικά λεωφορεία. Θα ακολουθήσει το κέντρο της Αθήνας και θα κρατήσουμε ορισμένες ευθείες. Οι εργαζόμενοι συνεχίζουν κανονικά στα λεωφορεία και στα εναπομείναντα τρόλεϊ, δεν έχουν κάτι να ανησυχούν».