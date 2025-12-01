Δεν είναι από τους δημοφιλείς προορισμούς στην Αγγλία, καθώς είναι από αυτούς που λέμε ότι «δεν τους πιάνει το μάτι σου». Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση αξίζει να ανακαλύψεις το Τσέστερ, τη μικρή αυτή πόλη με τη νοσταλγική ατμόσφαιρα.

Ειδικά, την περίοδο των Χριστουγέννων, το Τσέστερ που εντοπίζεται κοντά στα σύνορα της Μεγάλης Βρετανίας με την Ουαλία, είναι πανέμορφο, με μια μοναδική, χουχουλιάρικη γιορτινή ατμόσφαιρα από άκρης σε άκρη της πόλης. Η περιπλάνηση στη χριστουγεννιάτικη αγορά με τα περισσότερα από δεκάδες ξύλινα σπιτάκια- τύπου σαλέ, στο κέντρο της πόλης είναι ιδανική και θα σου μείνει αξέχαστη.

Όπως αξέχαστο θα σου μείνει και το ίδιο το Τσέστερ, οποιαδήποτε εποχή και αν το επισκεφτείς. Βρίσκεται κοντά στο Μάντσεστερ και το Λίβερπουλ και πολλοί το επιλέγουν για μια ημερήσια επίσκεψη, αν ταξιδεύουν στις παραπάνω δύο δημοφιλείς πόλεις. Το Τσέστερ ιδρύθηκε το 79μχ από τους Ρωμαίους ως κάστρο και είναι ένα στοιχείο που το χαρακτηρίζει, καθώς οι τέσσερις κεντρικότεροι δρόμοι του λέγονται Eastgate, Northgate, Watergate και Bridge, μέχρι και σήμερα.

Το Τσέστερ διαθέτει άριστα διατηρημένα μεσαιωνικά κτίρια, ενώ το κέντρο θυμίζει κάτι από βικτωριανή εποχή. Μάλιστα, το δημαρχείο της πόλης, καθώς και το Μουσείο Grosvenor – σημαντικά αξιοθέατά της – αποτελούν χαρακτηριστικά δείγματα της βικτωριανής αρχιτεκτονικής. Επίσης, στα σημαντικά αξιοθέατα που αξίζει να επισκεφτείς, είναι ο ζωολογικός κήπος κι εννοείται το ιστορικό κέντρο που είναι προσβάσιμο μόνο στους πεζούς.

Δείτε τις φωτογραφίες