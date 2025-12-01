Απλά τα πράγματα στον Παναθηναϊκό

Τρελό ντέρμπι χθες στη Λεωφόρο, μεγάλη νίκη της ΑΕΚ και τα πράγματα είναι πολύ απλά πλέον για τον Παναθηναϊκό. Η ήττα σημαίνει πως είναι οριστικά έξω από τη μάχη του πρωταθλήματος και ο Μπενίτεθ μπορεί πλέον να αρχίσει να σχεδιάζει την ομάδα της επόμενης σεζόν. Μην κοροϊδευόμαστε, ακόμη κι αν νικούσαν οι «πράσινοι» δεν θα κατακτούσαν το πρωτάθλημα, θεωρητικά όμως, αφού έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο, θα ήταν στη διεκδίκησή του. Τώρα το πήραν όλοι απόφαση ότι τίτλος τέλος και ο Ισπανός προπονητής θα χρησιμοποιήσει το υπόλοιπο της σεζόν για να δει αν ή σε πόσους παίκτες μπορεί να ποντάρει και για την επόμενη σεζόν. Το ξέρουμε όλοι ότι θα γίνουν σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ, μένει να μάθουμε και ποιοι θα δείξουν ότι πρέπει να συνεχίσουν να βρίσκονται σε αυτό.

Η πρώτη «νίκη» του Μπενίτεθ

Το γεγονός, πάντως, ότι ο Παναθηναϊκός λίγο έλειψε να πάρει βαθμό σε αυτό το ντέρμπι, έτσι όπως αυτό εξελισσόταν, δείχνει και τη διαφορά που υπάρχει πλέον με τον Μπενίτεθ στον πάγκο. Με τον Ρουί Βιτόρια το 0-2 θα γινόταν 0-3 σίγουρα, ειδικά από τη στιγμή που έμεινε με 10 παίκτες η ομάδα. Με τον Ισπανό, όμως, έγινε 2-2. Όχι μόνο επειδή έκανε λάθη η ΑΕΚ αλλά και επειδή ο προπονητής εμπνέει πλέον τους «πράσινους» και έχει την εκτίμηση όλων στα αποδυτήρια. Επί Βιτόρια αρκετοί παίκτες είχαν παράπονα, θεωρούσαν ότι δεν ήταν δίκαιος απέναντί τους επειδή δεν ήταν επιλογές του αλλά του Παπαδημητρίου. Ο Μπενίτεθ δεν έχει τέτοια κολλήματα, τούς αντιμετωπίζει όλους το ίδιο και αυτό έχει αλλάξει την ψυχολογία στα αποδυτήρια.

Ο ηγέτης Γιόβιτς και το… κέτσαπ του Ιγουαΐν

Η ΑΕΚ κατάφερε μια πολύ απαιτητική, πολύ δύσκολη εβδομάδα να τη μετατρέψει σε θριαμβευτική και ο Νίκολιτς συνεχίζει να κερδίζει πόντους. Οι νίκες με Άρη, Φιορεντίνα και Παναθηναϊκό δίνουν μεγάλη ώθηση στους «κιτρινόμαυρους», οι οποίοι βρήκαν πλέον τον φορ που είχαν ανάγκη. Δεν υπήρχε καλύτερο σενάριο για τον Νίκολιτς από αυτό, νίκη δηλαδή στη Λεωφόρο με χατ-τρικ του Γιόβιτς. Ο Σέρβος φορ έψαχνε ένα μεγάλο παιχνίδι και τελικά το έκανε σε εκτός έδρας ντέρμπι, στο οποίο η πίεση προς την ομάδα του ήταν μεγάλη μετά τις νίκες Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ νωρίτερα. Υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις επομένως για να επιβεβαιωθεί ο… Γκονσάλο Ιγουαΐν που είχε πει κάποτε ότι για τον επιθετικό τα γκολ είναι σαν το… κέτσαπ. «Μερικές φορές είναι δύσκολο να έρθουν, αλλά όταν θα έρθουν δεν σταματάνε».

Πρόβλημα ο Σιδηρόπουλος

Χαμός γίνεται, εν τω μεταξύ, από χθες στη Θεσσαλονίκη με τον Σιδηρόπουλο, τον οποίο δεν θέλουν να βλέπουν ούτε ζωγραφιστό στον ΠΑΟΚ. Για τον συγκεκριμένο διαιτητή δεν είναι πρωτόγνωρη αυτή η κατάσταση καθώς κι άλλες ομάδες δεν ήθελαν με τίποτα να τον έχουν στα παιχνίδια τους, στο παρελθόν. Ανεξάρτητα, πάντως, από το ποια είναι η ομάδα που έχει παράπονα κάθε φορά, το πρόβλημα με τον Σιδηρόπουλο τα τελευταία χρόνια είναι ακριβώς αυτό: Πάντα προκαλεί οργή σε κάποια ομάδα. Είναι κατακόρυφη η πτώση του στις τελευταίες σεζόν και στην ΚΕΔ θα πρέπει να ασχοληθούν σοβαρά με το θέμα και να δουν τι θα κάνουν μαζί του, γιατί με τον… ρυθμό που κινείται μπορεί και να κρίνει το πρωτάθλημα με τις αποφάσεις του.

Κι άλλη μεταγραφή ο ΠΑΟΚ

Ο Σιδηρόπουλος, πάντως, δεν είναι το μοναδικό θέμα που απασχολεί τον ΠΑΟΚ, υπάρχει και η άμυνά του. Μπορεί η απόκτηση επιθετικού τον Ιανουάριο να θεωρείται δεδομένη, μπορεί να υπάρχουν σκέψεις για την απόκτηση και ενός δεξιού μπακ, δεν θα πρέπει να αποκλειστεί όμως και το ενδεχόμενο να γίνει προσπάθεια για τη μεταγραφή και κεντρικού αμυντικού. Ο Λουτσέσκου είδε και στη Λιβαδειά ότι υπάρχει θέμα στο κέντρο της άμυνας και με την ομάδα να διεκδικεί το πρωτάθλημα θα πρέπει η διοίκηση να κάνει πράξη όλες τις επιθυμίες του τον Ιανουάριο. Ο «δικέφαλος του βορρά» θα μπει στη χρονιά στην οποία θα συμπληρώσει έναν αιώνα ζωής έχοντας ως στόχο να το γιορτάσει με πρωτάθλημα και το αν θα μπορέσει ή όχι να το πετύχει θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από τις κινήσεις της διοίκησης στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Όλα πιθανά για Πασχαλάκη

Ενήμεροι είναι στον Ολυμπιακό, μαθαίνω, για το ενδιαφέρον που έχουν δείξει δύο ομάδες για τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη. Ο Έλληνας τερματοφύλακας παραμένει εκτός δράσης και δεν πρόκειται να επιστρέψει πριν τα Χριστούγεννα, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχει… θαυμαστές, παρά το γεγονός ότι είναι αναπληρωματικός. Από εκεί και πέρα, το αν θα προχωρήσει ή όχι το θέμα, θα εξαρτηθεί κυρίως από τον ίδιο. Από το τι θέλει, να πάρει μεταγραφή ή να παραμείνει στους «ερυθρόλευκους». Στον Πειραιά πάντως, όπως έχω σημειώσει, παρακολουθούν με ενδιαφέρον τερματοφύλακα από Πορτογαλία και το καλοκαίρι ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές σε αυτή τη θέση. Ο Τζολάκης θα παραμείνει σίγουρα πάντως.