Στην αμερικανική προεδρία «συζητείται» το ενδεχόμενο να προσκληθεί ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Αλάσκα, όπου ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε πως θα συναντηθεί με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν τη 15η Αυγούστου, μετέδωσε χθες Σάββατο το NBC News.

Το τηλεοπτικό δίκτυο επικαλέστηκε αμερικανό αξιωματούχο και άλλα τρία πρόσωπα ενήμερα σχετικά, χωρίς να κατονομάσει καμιά από τις πηγές του.

«Συζητείται», είπε η μια από τις πηγές.

Το NBC τόνισε πως τίποτε δεν είναι οριστικό και είναι πιθανό ο κ. Ζελένσκι να πάει στη σύνοδο κορυφής, αλλά όχι βέβαιο, επικαλούμενο την πηγή του στην προεδρία, που σημείωσε ότι «ο πρόεδρος (των ΗΠΑ Τραμπ) είναι ανοικτός σε τριμερή σύνοδο».

πηγή: ΑΠΕ