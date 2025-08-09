Τραγικό θάνατο βρήκε χθες το απόγευμα σε τροχαίο δυστύχημα, ο 55χρονος Κερκυραίος φωτογράφος και φωτορεπόρτερ Γιάννης Δημητράς.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στα προστατευτικά κιγκλιδώματα της Εγνατίας Οδού, λίγο πριν τα διόδια στα Τύρια.

Η 38χρονη σύζυγός του, η οποία επέβαινε επίσης στο όχημα, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Για τον απεγκλωβισμό και των δύο επιβατών απαιτήθηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία κινητοποίησε τέσσερα οχήματα.

Το Εναλλακτικό Πολιτιστικό Εργαστήρι, μέσω των κοινωνικών δικτύων, απηύθυνε δημόσια έκκληση για προσφορά αίματος προς ενίσχυση της 38χρονης Μαργαρίτας Σαμοΐλη, η οποία δίνει τη δική της μάχη για τη ζωή.

Το Σωματείο Επαγγελματιών Φωτογράφων Κέρκυρας, με ανακοίνωσή του, εξέφρασε βαθιά θλίψη για τον θάνατο του Γιάννη Δημητρά, μεταφέροντας τα συλλυπητήρια όλων των μελών του στην οικογένειά του.

Ο Γιάννης Δημητράς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1970 και, μετά τις σπουδές του στη Σχολή Κινηματογράφου “Ευγενία Χατζίκου”, στο τμήμα Διευθυντών Φωτογραφίας, εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Κέρκυρα, τόπο καταγωγής του, όπου και δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά.

Διετέλεσε για οκτώ χρόνια ανταποκριτής του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων και από το 2005 ήταν μέλος της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδος. Συνεργάστηκε με περιοδικά, εφημερίδες και μουσεία, ενώ εργάστηκε ως φωτογράφος σε σημαντικές κινηματογραφικές παραγωγές.