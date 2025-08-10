Υλικά
- 1/2 κιλό μοσχαρίσιο κιμά
- 1 φλ. τσαγιού τριμμένη φρυγανιά
- 1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
- 1 αυγό
- Αλάτι και πιπέρι για γεύση
- Για τη γλυκόξινη σάλτσα:
- 1 φλ. τσαγιού καστανή ζάχαρη
- 1 φλ. τσαγιού νερό
- 1/2 φλ. τσαγιού κέτσαπ
- 1/2 φλ. τσαγιού μηλόξυδο
- 2 κ. σ. σάλτσα σόγιας
- 2 κ. σ. κορν φλάουρ
Εκτέλεση
- Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατέψτε το μοσχαρίσιο κιμά, τη φρυγανιά, το κρεμμύδι, το αυγό, το αλάτι και το πιπέρι μέχρι να ομογενοποιηθούν καλά.
- Σχηματίστε τα κεφτεδάκια και μαγειρέψτε σε ένα μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι σε μέτρια φωτιά μέχρι να ροδίσουν ομοιόμορφα και να ψηθούν.
- Για να φτιάξετε τη γλυκόξινη σάλτσα ανακατέψτε την καστανή ζάχαρη, το νερό, την κέτσαπ, το ξύδι, τη σάλτσα σόγιας και το κορν φλάουρ σε ένα μεσαίο μπολ μέχρι να έχετε ένα ομοιόμορφο μείγμα.
- Ρίξτε τη σάλτσα πάνω από τα κεφτεδάκια. Μειώστε τη φωτιά σε χαμηλή και σιγοβράστε μέχρι η σάλτσα να πήξει, 3 έως 5 λεπτά.
- Σερβίρετε ζεστά και απολαύστε!