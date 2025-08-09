Βίντεο ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας το Σάββατο (09.08.2025) αποτυπώνει καρέ – καρέ την παράσυρση της μηχανής από το αυτοκίνητο στο Ζεφύρι.

Το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στις 9:30 το βράδυ της 7ης Αυγούστου.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που μετέδωσε το δελτίο ειδήσεων του ANT1, το αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο 45χρονος οδηγός του δίκυκλου.

Στη συνέχεια ο οδηγός του αυτοκινήτου ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανίστηκε, εγκαταλείποντας τον οδηγό της μοτοσικλέτας αβοήθητο στην άσφαλτο.

Ο τραυματίας διακομίστηκε και νοσηλεύεται στο Αττικό Νοσοκομείο, ενώ από την Τροχαία συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του οδηγού του ΙΧ.