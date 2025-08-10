Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι ανοικτός στη διεξαγωγή μιας τριμερούς συνάντησης κορυφής στην Αλάσκα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε χθες (τοπική ώρα) αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει επί του παρόντος διμερή συνάντηση με τον Πούτιν, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Στην αμερικανική προεδρία «συζητείται» το ενδεχόμενο να προσκληθεί ο Ζελένσκι στην Αλάσκα, όπου ο Τραμπ ανήγγειλε πως θα συναντηθεί με τον Πούτιν τη 15η Αυγούστου, μετέδωσε χθες Σάββατο το NBC News.

Για πολλούς αναλυτές η συνάντηση από μόνη της είναι μια νίκη για τον Ρώσο ηγέτη, καθώς επιστρέφει μετά από μία δεκαετία στις ΗΠΑ και βγαίνει πανηγυρικά από τη διεθνή απομόνωση όπου βρισκόταν από την έναρξη του πολέμου.

Ενόψει της συνόδου κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας, Ευρωπαίοι ζητούν να ασκηθεί «πίεση» στη Μόσχα

Ευρωπαίοι ηγέτες τόνισαν σήμερα πεισμένοι ότι «μόνο μια προσέγγιση που συνδυάζει ενεργή διπλωματία, υποστήριξη στην Ουκρανία και πίεση στη Ρωσική Ομοσπονδία» μπορεί να φέρει επιτυχία στις προσπάθειες για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, όπου εισέβαλε ο ρωσικός στρατός τον Φεβρουάριο του 2022.

«Χαιρετίζουμε το έργο του προέδρου (των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ για να σταματήσει η σφαγή στην Ουκρανία» και «είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε το έργο αυτό σε διπλωματικό επίπεδο, καθώς και συνεχίζοντας την ουσιαστική στρατιωτική και οικονομική υποστήριξή μας στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης αυτής μέσω του έργου της συμμαχίας των προθύμων, και διατηρώντας και επιβάλλοντας περιοριστικά μέτρα στη Ρωσική Ομοσπονδία», αναφέρει κοινή ανακοίνωση ευρωπαίων ηγετών.

Το κείμενο προσυπογράφουν ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζα Μελόνι, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, o πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας Άλεξ Στουμπ.

Statement by President Macron, Prime Minister Meloni, Chancellor Merz, Prime Minister Tusk, Prime Minister Starmer, President von der Leyen and President Stubb on Peace for Ukraine ahead of President Trump’s planned meeting with President Putin pic.twitter.com/P09rnUJxnA — Marco Di Fonzo 🇪🇺 (@marcodifonzo) August 9, 2025

Δόθηκε στη δημοσιότητα ενόψει της συνόδου κορυφής που ανήγγειλε ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν την Παρασκευή 15η Αυγούστου στην Αλάσκα.

Η Ρωσία κυρίευσε 500-550 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην Ουκρανία τον Ιούλιο

Μονάδες του ρωσικού στρατού ξηράς «πολύ πιθανόν» κυρίευσαν 500 ως 550 τετραγωνικά χιλιόμετρα του εδάφους της Ουκρανίας τον Ιούλιο, σύμφωνα με ανακοίνωση του βρετανικού υπουργείου Άμυνας βασισμένη σε εκτιμήσεις της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών που δημοσιοποιήθηκε χθες μέσω X.

Τα ρωσικά εδαφικά κέρδη ήταν χονδρικά παρόμοια τον Ιούνιο.

Οι εδαφικές απώλειες ήταν επικεντρωμένες στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με το Λονδίνο, που επισήμανε «τακτικές προελάσεις» βορειοανατολικά και νοτιοδυτικά της πόλης Πόκροφσκ, στην περιφέρεια Ντονέτσκ, όπου δίνονται σκληρές μάχες επί μήνες.

Οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν τις προσπάθειες να περικυκλώσουν την πόλη και να εντείνουν την πίεση στις εναπομείνασες οδούς εφοδιασμού, σύμφωνα με την ίδια πηγή, που επισήμανε πως πλέον έχει καταληφθεί σχεδόν όλη η περιφέρεια Ντονέτσκ.

Στην βόρεια περιφέρεια Σούμι αντίθετα οι ρωσικές δυνάμεις δεν σημείωσαν αξιόλογη προέλαση τις προηγούμενες δύο εβδομάδες, πάντα σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Τα ρωσικά εδαφικά κέρδη ενδέχεται να παίξουν ρόλο στην επικείμενη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας την ερχόμενη Παρασκευή 15η Αυγούστου στην Αλάσκα.

Η Ρωσία απαιτεί η Ουκρανία να της εκχωρήσει τέσσερις περιφέρειες που κατέχει εν μέρει (Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ, Ζαπορίζια, Χερσώνα) και τη χερσόνησο της Κριμαίας, που προσάρτησε το 2014, να εγκαταλείψει κάθε σχέδιο για την ένταξή της στο NATO και να πάψει να δέχεται δυτική στρατιωτική βοήθεια.

Πρόκειται για απαιτήσεις που χαρακτηρίζει απαράδεκτες το Κίεβο, το οποίο από την πλευρά του αξιώνει την απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων από την ουκρανική επικράτεια και εγγυήσεις ασφαλείας από τη Δύση, συμπεριλαμβανομένων παραδόσεων όπλων και της ανάπτυξης ευρωπαϊκών δυνάμεων — πρόκειται για κόκκινες γραμμές για το Κρεμλίνο.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέκλεισε εκ νέου χθες οποιαδήποτε παραχώρηση εδαφών και οποιαδήποτε πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου «χωρίς» το Κίεβο.

Επικοινωνία Ζελένσκι με Στάρμερ και Μακρόν

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι μίλησε με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, προσθέτοντας ότι μοιράζονται τις ίδιες απόψεις για τον κίνδυνο από το σχέδιο της Ρωσίας «για τον περιορισμό των πάντων στη συζήτηση για το αδύνατο».

Ο Ζελένσκι πραγματοποίησε μία σειρά τηλεφωνημάτων κατά τις προηγούμενες ημέρες με τους συμμάχους του Κιέβου.