Επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία χαρακτηρίζονται οι βουτιές σε συγκεκριμένες παραλίες της Αττικής, μετά το «καμπανάκι» που χτύπησε το Υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, μετά από δειγματοληπτικούς ελέγχους, υπάρχουν παραλίες που απαγορεύεται να κολυμπάμε:

Από την περιοχή του Πειραιά μέχρι και το Πέραμα, η περιοχή του Σκαραμαγκά μέχρι και τον Ασπρόπυργο, η Πειραϊκή και συγκεκριμένα τα λιμάνια Σκαφάκι, Σταυρός, Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, η περιοχή του Μικρολίμανου έως την ακτή Ξηροτάγαρου, αλλά και η Ακτή ΕΔΕΜ, στα 100 μέτρα από τις εκβολές της Πικροδάφνης.

Οι ειδικοί προειδοποιούν τους λουόμενους να μη κολυμπούν στις παραλίες, στις οποίες δεν επιτρέπεται, καθώς ακόμα και μια μικρή απερισκεψία «κρύβει» κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Απαραίτητη είναι η τοποθέτηση από τους υπεύθυνους των ακτών απαγορευτικών πινακίδων στα σημεία που κρίθηκαν ακατάλληλα για κολύμβηση.