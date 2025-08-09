Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι μια συνέντευξη Τύπου θα πραγματοποιηθεί στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Ουάσινγκτον.

«Τη Δευτέρα μία συνέντευξη Τύπου θα πραγματοποιηθεί στον Λευκό Οίκο, η οποία, ουσιαστικά θα σταματήσει το βίαιο έγκλημα στην Ουάσινγκτον. Έχει γίνει μία από τις πιο επικίνδυνες πόλεις στον κόσμο», ανέφερε ο Τραμπ σε μία ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Τραμπ δήλωσε στις 6 Αυγούστου ότι είναι ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει την Εθνοφρουρά των ΗΠΑ για την αστυνόμευση των δρόμων στην Ουάσινγκτον. Πρόκειται για την πιο πρόσφατη απειλή της αμερικανικής κυβέρνησης, προκειμένου να ελέγξει αποτελεσματικά την εγκληματικότητα της πόλης, που αποτελεί την έδρα της κυβέρνησης των ΗΠΑ.