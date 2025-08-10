Σύμφωνα με το εορτολόγιο σήμερα 10 Αυγούστου γιορτάζουν

Ηρωνία, Ηρώ, Ήρων

Λαυρεντία, Λώρα, Λωραίνη, Λάουρα, Λαυρεντίνα, Λαυρέντιος, Λαυρέντης

Ιππόλυτος, Ιππολύτη, Ιππολύτα, Πόλυ

Εύπλους, Εύπλος, Εύπλοος

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη

Αγίου Ήρωνος, Αγίων Λαυρεντίου και Ιππολύτου των μαρτύρων

Άγιος Αστέριος ο οσιομάρτυρας και θαυματουργός

Οι Άγιοι Λαυρέντιος αρχιδιάκονος, Ξύστος πάπας Ρώμης και Ιππόλυτος αποτελούν μορφές της Εκκλησίας που τίμησαν με το μαρτύριό τους την πίστη στον Χριστό κατά τις διώξεις του Ρωμαίου αυτοκράτορα Βαλεριανού, στα μέσα του 3ου αιώνα.

Ο Λαυρέντιος υπήρξε αρχιδιάκονος της Εκκλησίας της Ρώμης, διαχειριστής των εισφορών και θησαυρών της Εκκλησίας. Όταν ξέσπασε ο διωγμός, ο πάπας Ξύστος (ή Σίξτος), ο οποίος καταγόταν από την Αθήνα, συνέχισε να ομολογεί τον Χριστό και αποκεφαλίστηκε πρώτος, στις 6 Αυγούστου του 253 ή 258 μ.Χ. Ο Λαυρέντιος, όταν του ζητήθηκε να παραδώσει τους «θησαυρούς» της Εκκλησίας, παρουσίασε στον διώκτη του τους φτωχούς, τα ορφανά και τους αναξιοπαθούντες, τονίζοντας ότι σε αυτούς βρίσκεται η αληθινή περιουσία σύμφωνα με τη διδασκαλία του Ευαγγελίου: «ὅπου οὔτε σῆς οὔτε βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν». Εξαγριωμένοι από αυτή τη στάση, οι ειδωλολάτρες τον βασάνισαν σκληρά, ψήνοντάς τον πάνω σε πυρακτωμένη σιδερένια σχάρα.

Το λείψανό του παρέλαβε ο Ιππόλυτος, πιστός χριστιανός, ο οποίος γι’ αυτή την πράξη συνελήφθη, δέθηκε πίσω από άγρια άλογα και θανατώθηκε συρόμενος πάνω σε αγκάθια. Ο Ιππόλυτος, Έλληνας θεολόγος και συγγραφέας, άφησε πίσω σημαντικά αντιαιρετικά και δογματικά έργα, ενώ το τέλος του σφραγίστηκε από το μαρτύριό του και την ομολογία του Χριστού.

Η μνήμη των Αγίων Λαυρεντίου, Ξύστου και Ιππολύτου τιμάται στην Εκκλησία κάθε χρόνο στις 10 Αυγούστου. Παραμένουν παραδείγματα αυτοθυσίας, κοινωνικής προσφοράς και σταθερής ομολογίας, συμβολίζοντας τη δύναμη της ανιδιοτελούς πίστης μπροστά στις δοκιμασίες και την αδικία της εποχής τους.