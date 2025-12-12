Σοκαριστικές εικόνες κατέγραψαν τη στιγμή που ένα σπίτι στην Καλιφόρνια ισοπεδώθηκε από ισχυρή έκρηξη αερίου το πρωί της Πέμπτης, με αποτέλεσμα έξι άτομα να τραυματιστούν.

Στο βίντεο που κυκλοφορεί στα κοινωνικά δίκτυα, ένας κάτοικος περιγράφει τη σκηνή ως «βίντεο πολέμου», καθώς η έκρηξη συγκλόνισε μια συνοικία του Χέιγουαρντ, απελευθερώνοντας πυκνούς καπνούς και συνοδευόμενη από ηχώ ενός εκκωφαντικού μπουμ.

Η καταστροφική στιγμή καταγράφηκε από κάμερα κουδουνιού σε σπίτι απέναντι από το σημείο. Το υλικό παραχώρησαν οι Κρίστιαν και Μπρίτανι Μαλντονάδο.

Σύμφωνα με την Pacific Gas & Electric Co. (PG&E), η έκρηξη σημειώθηκε περίπου δύο ώρες μετά από ζημιά σε υπόγειο αγωγό αερίου από συνεργείο κατασκευής. Η εταιρεία διευκρίνισε ότι «δεν ήταν κάποιο από τα δικά της συνεργεία που προκάλεσε το περιστατικό».

Οι πυροσβεστικές αρχές της κομητείας Αλαμέδα μετέφεραν τους έξι τραυματίες σε νοσοκομεία, με τρεις να φέρουν ελαφρά τραύματα και τρεις να χρειάζονται άμεση νοσηλεία.

Six people were injured and three buildings were destroyed in a residential explosion and fire Thursday morning near Hayward in Alameda County, which happened hours after a construction crew hit an underground gas line.



Read more >> https://t.co/TU7uwp3NRa pic.twitter.com/eNIf7pb2nS — San Francisco Chronicle (@sfchronicle) December 11, 2025

Τα συνεργεία της PG&E κατάφεραν να απομονώσουν τον κατεστραμμένο αγωγό και να σταματήσουν τη ροή αερίου στις 9:25 π.μ., λίγο πριν ξεσπάσει η έκρηξη, η οποία μεταμόρφωσε τον δρόμο σε ζώνη καταστροφής.

An explosion in Hayward occurred 10 minutes after gas flow had been shut off, according to PG&E. pic.twitter.com/FTDoCentna — SFGATE (@SFGate) December 12, 2025

Το βίντεο δείχνει ένα μεγάλο κτίριο να φλέγεται, ενώ συντρίμμια καλύπτουν ολόκληρη την περιοχή. «Κάθονταν στο σπίτι και ξαφνικά… όλα κουνήθηκαν. Αντικείμενα έπεσαν από τους τοίχους και όταν κοιτάξαμε την κάμερα, ήταν σαν να παρακολουθούσαμε ένα βίντεο πολέμου», ανέφερε η Μπρίτανι Μαλντονάδο στο ABC7 News.

Η εκπρόσωπος της PG&E, Ταμάρ Σαρκισιάν, τόνισε ότι χρειάστηκαν δύο ώρες για να εντοπιστεί ο κατεστραμμένος αγωγός και να περιοριστεί η ζημιά στην περιοχή.

Ο αναπληρωτής αρχηγός της πυροσβεστικής, Ράιαν Νισιμότο, δήλωσε ότι οι μονάδες ανταποκρίθηκαν στις 9:30 π.μ. μετά από κλήση για πυρκαγιά σε σπίτι στην οδό Λιούελινγκ Μπούλεβαρντ. Η κατάσταση κλιμακώθηκε σε «πυρκαγιά τρίτου συναγερμού», υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα και την πολυπλοκότητα της φωτιάς.

Στη μάχη με τις φλόγες συμμετείχαν 75 πυροσβέστες, ενώ τρία κτίρια σε δύο διαφορετικά οικόπεδα υπέστησαν σοβαρές ζημιές και ακόμη ένα σε διπλανό οικόπεδο.

Damage is seen at the scene of a gas explosion in Hayward, Calif., Thursday, Dec. 11, 2025. (AP Photo/Godofredo A. Vásquez)

Οι πυροσβέστες αντιμετώπισαν ηλεκτροπληξία κατά την είσοδό τους σε ορισμένα σπίτια και δυσκολίες από πτώσεις καλωδίων πάνω σε κτίρια. Υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες αναφορές για «δύο άτομα που αγνοούνται», σύμφωνα με τον Νισιμότο.

Ευτυχώς, κανένας από τους πρώτους ανταποκριτές δεν τραυματίστηκε κατά την έκρηξη.