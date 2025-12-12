Το ιαπωνικό υπουργείο Άμυνας γνωστοποίησε σήμερα ότι ο Σίντζιρο Κοϊζούμι είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον αμερικανό υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, κατά την οποία οι δύο αξιωματούχοι εξέτασαν την «ολοένα πιο ανησυχητική κατάσταση ασφαλείας» στην περιοχή, εν μέσω της όξυνσης στις σχέσεις ανάμεσα στο Τόκιο και το Πεκίνο.

«Οι υπουργοί αντάλλαξαν με ειλικρίνεια απόψεις» και «εξέφρασαν τη σοβαρή ανησυχία τους για κάθε ενέργεια που μπορεί να κλιμακώσει τις περιφερειακές εντάσεις, καθώς οι ενέργειες της Κίνας δεν ευνοούν την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα», σημείωσε το ιαπωνικό υπουργείο Άμυνας, μερικές ημέρες αφού το Τόκιο κατήγγειλε πως κινεζικά στρατιωτικά αεροσκάφη «εγκλώβισαν» με τα ραντάρ ελέγχου πυρός τους ιαπωνικά καταδιωκτικά.