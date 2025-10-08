Μπορεί να βρισκόμαστε σε πρεμιέρα ταινίας επιστημονικής φαντασίας, όμως αυτό που έκλεψε την παράσταση στο κόκκινο χαλί του Tron: Ares ήταν… ένα ρομπότ. Ο Optimus, το ανθρωποειδές της Tesla, εμφανίστηκε δίπλα στον Τζάρεντ Λέτο και αντάλλαξε μαζί του χορογραφημένες κινήσεις Κουνγκ Φου, σε ένα viral στιγμιότυπο που έγινε μέσα σε λίγες ώρες πρώτο θέμα στα social media.

Το διαφημιστικό αυτό κόλπο ήταν μέρος μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας για την ενσωμάτωση της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης της xAI σε διαδραστικές εμπειρίες για το κοινό, με αφορμή τη μεγάλη επιστροφή του πολυαναμενόμενου sequel της Disney, Tron: Ares.

Το ανθρωποειδές ρομπότ γενικής χρήσης της Tesla, ονόματι Optimus, περπάτησε με αυτοπεποίθηση στο κόκκινο χαλί κατά την παγκόσμια πρεμιέρα του Tron: Ares στο Λος Άντζελες αυτή την εβδομάδα. Εκεί, στάθηκε σε στάση Κουνγκ Φου απέναντι από τον ηθοποιό και μουσικό Τζάρεντ Λέτο.

Το βίντεο, που κοινοποιήθηκε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ (πρώην Twitter), δείχνει το ρομπότ να επιδεικνύει κινήσεις Κουνγκ Φου στο κόκκινο χαλί, σε μια χιουμοριστική μονομαχία με τον διάσημο ηθοποιό.

Το βίντεο έγινε αμέσως viral, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές μέσα σε λίγες ώρες και προκαλώντας κύμα χιουμοριστικών αντιδράσεων στο διαδίκτυο. Ο επίσημος λογαριασμός του Optimus στο Χ ανήρτησε: «Προσπάθησε να ξεκινήσει καβγά στην πρεμιέρα του Tron: Ares».

Tried to start a fight at the Tron: Ares premiere pic.twitter.com/TvWCOaXIlN — Tesla Optimus (@Tesla_Optimus) October 7, 2025

Η εντυπωσιακή αυτή εμφάνιση έγινε στο πλαίσιο μιας πολυπροβεβλημένης συνεργασίας μεταξύ της Tesla, της Disney και της πλατφόρμας xAI του Έλον Μασκ, με σκοπό να θολώσουν τα όρια μεταξύ χολιγουντιανού θεάματος και προηγμένης ρομποτικής τεχνολογίας.

Εμφάνιση στο κόκκινο χαλί

Η πρεμιέρα του Tron: Ares, της τρίτης συνέχειας της εμβληματικής σειράς επιστημονικής φαντασίας και δράσης, σηματοδότησε την πρώτη φορά που το ανθρωποειδές ρομπότ της Tesla, Optimus, συμμετείχε σε μεγάλο κινηματογραφικό γεγονός στο Χόλιγουντ.

Στο πολυκοινοποιημένο απόσπασμα, που έχει συγκεντρώσει πλέον εκατομμύρια προβολές, το Optimus εμφανίζεται να «αναμετράται» με τον Τζάρεντ Λέτο, εκτελώντας μια σειρά χορογραφημένων κινήσεων Κουνγκ Φου.

Ο Λέτο, από την πλευρά του, παραμένει στον ρόλο του καθ’ όλη τη διάρκεια της σκηνής και υιοθετεί μια παιχνιδιάρικη στάση Κουνγκ Φου, χαμογελώντας καθώς το ρομπότ συνεχίζει το σόου του.

Η ανάλαφρη αυτή σκηνή γνώρισε τεράστια απήχηση στο διαδίκτυο, ειδικά μετά την αναδημοσίευση του βίντεο από τον ίδιο τον Έλον Μασκ, με τη λεζάντα: «Ο Optimus στην πρεμιέρα του Tron!

Το φιλμ και η τεχνητή νοημοσύνη

Η παράσταση στο κόκκινο χαλί αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Disney να ενσωματώσει τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης από την πλατφόρμα xAI στις εμπειρίες των θαυμαστών, με σκοπό να ενισχύσει την αλληλεπίδραση και το ενδιαφέρον γύρω από την ταινία.

Η ταινία, που κάνει πρεμιέρα στις 10 Οκτωβρίου, έχει πρωταγωνιστή τον Τζάρεντ Λέτο και εστιάζει στην πρώτη επαφή της ανθρωπότητας με μια συναισθανόμενη τεχνητή νοημοσύνη. Εξετάζει επίσης τις συνέπειες όταν ένα ισχυρό πρόγραμμα διαφεύγει στον πραγματικό κόσμο.

Πίεση για την Tesla

Ωστόσο, λίγες μόνο ώρες πριν την ιογενή εμφάνιση του Optimus στην πρεμιέρα, η Tesla βρέθηκε αντιμέτωπη με σοβαρές νομικές κατηγορίες.

Ο Peter Hinterdobler, βετεράνος μηχανικός ρομπότ της Tesla, υπέβαλε μήνυση κατά της εταιρείας στο Ανώτατο Δικαστήριο της κομητείας Alameda.

Στην καταγγελία του, αναφέρει ότι ρομπότ της ίδιας σειράς είχε υποστεί σοβαρή δυσλειτουργία νωρίτερα μέσα στο 2025, κατά τη διάρκεια νυχτερινής συντήρησης. Συγκεκριμένα, κατηγορεί την Tesla ότι το ρομπότ επιτέθηκε και τον ακινητοποίησε, πιέζοντάς τον στο έδαφος με αντίβαρο σχεδόν 4 τόνων (8.000 λίβρες), με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του.

Η αγωγή κατηγορεί την Tesla για αμέλεια στον σχεδιασμό, τη λειτουργία και τη συντήρηση των ρομπότ Optimus, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια του προσωπικού της.