Άγνωστος πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο ένα μηχάνημα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στον Πεντάλοφο του δήμου Μεσολογγίου, προκαλώντας του ζημιές, σε ένα περιστατικό που έχει θέσει σε συναγερμό τις αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του agrinionews.gr, το μηχάνημα εκτελούσε εργασίες αγροτικής οδοποιίας μετά από σχετικό αίτημα και καθώς έβρεχε ο χειριστής το στάθμευσε παραπλεύρως του επαρχιακού δρόμου Στρογγυλοβούνι – Πεντάλοφος.

Την Πέμπτη αναμένεται να κατατεθεί μήνυση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κατά αγνώστων. Η Αστυνομία κατέγραψε το συμβάν και το μηχάνημα μεταφέρθηκε για επισκευή.