Δύο ανήλικοι μαθητές τραυματίστηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης στην Τρίπολη, όταν σε καυγά που ξέσπασε μεταξύ τους στην οδό Καλαβρύτων, ο ένας από αυτούς χρησιμοποίησε μαχαίρι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και οι δύο.

Οι δύο ανήλικοι μαθητές μεταφέρθηκαν στο Παναρκαδικό νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο τραυματισμός τους. Ο ένας εξ αυτών έχει τραύματα στο χέρι, ενώ ο άλλος έχει μαχαιριές στην τραχηλική χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Τρίπολης, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή των παιδιών κι ο ένας συνεχίζει να νοσηλεύεται στο Παναρκαδικό νοσοκομείο, ενώ ο άλλος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο των Αθηνών προκειμένου να χειρουργηθεί.

Η αστυνομία που επιλήφθηκε του συμβάντος έχει σχηματίσει δικογραφία σε βάρος των γονιών και των δύο 13χρονων, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων, ενώ έχει βρεθεί και κατασχεθεί το μαχαίρι με το οποίο τραυματίστηκαν οι ανήλικοι.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το τμήμα Δίωξης κι Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης.