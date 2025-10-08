Η Εθνική Ελλάδας θα αντιμετωπίσει τη Σκωτία, για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, ακριβώς ένα χρόνο μετά τον αδόκητο χαμό του Τζορτζ Μπάλντοκ και ο Βαγγέλης Παυλίδης συγκίνησε τους πάντες με όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου.

Στις 9 Οκτωβρίου 2024 το ελληνικό ποδόσφαιρο πάγωσε από την είδηση του θανάτου του Μπάλντοκ, ο οποίος δεν έχει ξεχαστεί από κανέναν και ειδικά από τους συμπαίκτες του σε Παναθηναϊκό και Εθνική ομάδα.

Αυτό έγινε σαφές και στη συνέντευξη Τύπου για τον αγώνα με τη Σκωτία καθώς ο Παυλίδης, ο οποίος εκπροσώπησε τους παίκτες, αναφέρθηκε στον Μπάλντοκ και προκάλεσε συγκίνηση με τα λόγια του.

«Σίγουρα και νομίζω ότι κάθε παιχνίδι από τότε που ο Γιώργος έφυγε, τον νιώθουμε όλοι δίπλα μας. Είναι πολύ δύσκολο να απαντήσω κάτι για τον Γιώργο, παρ’ όλο που είναι ένα χρόνο μετά. Σε όλους μας λείπει, ήταν ένας πολύ καλός χαρακτήρας και φίλος και σίγουρα θα παίξουμε κι γι’ αυτόν, όπως κάνουμε σε κάθε παιχνίδι», ήταν τα λόγια του.