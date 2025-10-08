Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει την Πέμπτη (9/10) τη Σκωτία στη Γλασκώβη σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τόνισε πως θα πρέπει να αλλάξουν τα πάντα σε σχέση με τον αγώνα κόντρα στη Δανία.

Η Εθνική μας ομάδα είναι στο -1 από τους Σκωτσέζους και αυτό αρκεί για να καταλάβει ο καθένας το πόσο κρίσιμο είναι το ματς, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό να λέει τα εξής στη συνέντευξη Τύπου.

Για το παιχνίδι της Πέμπτης: «Είναι πολύ κρίσιμος αγώνας. Και λόγω του τελευταίου αποτελέσματος με τη Δανία είναι ακόμα πιο σημαντικό. Παίζουμε με έναν σοβαρό αντίπαλο. Πρέπει να πάρουμε αποτέλεσμα για να μας δώσει πιο καλή συνέχεια. Έχει μεγάλη σημασία για εμάς . Δεν μπορούμε να γυρίζουμε πίσω τα προκριματικά».

Για τον ΜακΤόμινεϊ: «Σίγουρα είναι σημαντικός παίκτης, αλλά η Σκωτία έχει κι άλλους παίκτες με ποιότητα. Έχει περισσότερες εμπειρίες από εμάς. Έχει κομβικούς ποδοσφαιριστές και τον ίδιο προπονητή για έξι χρόνια. Είναι σοβαρή ομάδα και σαν ομάδα θα την αντιμετωπίσουμε κι όχι ως μονάδες».

Για τον Καρέτσα: «Ήταν άρρωστος, αλλά πλέον δεν έχει πυρετό και ίσως σήμερα να μπορέσει στην προπόνηση να κάνει ορισμένα πράγματα. Μόνο όποιος είναι 100% έτοιμος θα παίξει. Με τη Δανία θα είναι σίγουρα έτοιμος».

Για το τι πρέπει να αλλάξει η Εθνική σε σχέση με τον αγώνα κόντρα στη Δανία: «Δεν νομίζω ότι το παιχνίδι με τη Δανία είναι καλό για να το συγκρίνουμε με το αυριανό. Δεν λειτούργησε τίποτα καλά. Πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα, εννοώ τα πάντα. Εύχομαι να είναι μια πολύ κακή παρένθεση. Σίγουρα δεν σου δίνει πολλά. Δεν είναι άξιο ιδιαίτερου σχολιασμού. Ήταν ένα ματς που δεν λειτούργησε τίποτα καλά, ούτε με την μπάλα, ούτε χωρίς. Περισσότερα πράγματα θα μπορούσαμε να μάθουμε από άλλα παιχνίδια και όχι από αυτό. Θα ήθελα να το ξεχάσουμε παρόλο που ήταν πολύ σημαντικό για εμάς».

Για την καλή παράδοση: «Δεν το σκεφτόμαστε έτσι. Έτσι όπως έχει γίνει το πρόγραμμα δεν σκεφτόμαστε πολλά. Να είμαστε καλά αγωνιστικά και πνευματικά και να πάρουμε αποτελέσματα. Σκεφτόμαστε περισσότερο τον αντίπαλο και την απόδοσή μας για να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα».

Για το περιμένει από τη Σκωτία: «Είναι άλλη διοργάνωση, σημαντικό ματς και για τους δύο. Δεν θα υπάρχουν τεράστιες διαφορές στον τρόπο παιχνιδιού και των δύο. Όποια έχει περισσότερη διάθεση και συγκέντρωση στον αγωνιστικό χώρο, θα καταφέρει να νικήσει».