Υπό το βλέμμα των Νίκου Γκάλη και Ρίτσαρντ Σιάο και με τον κόσμο να κατακλύζει τις εξέδρες και να δημιουργεί τρομερή ατμόσφαιρα, ο Άρης νίκησε εύκολα με 98-76 το Αμβούργο για τη 2η αγωνιστική του Eurocup.

Με το… καλησπέρα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, έχοντας εκτελεστές τους Μποχωρίδη, Χαρέλ, ο Άρης προηγήθηκε με 5-0. Οι πρωτοβουλίες του Πέριν έβαλαν το Αμβούργο σε θέση οδηγού στο ματς με μισό καλάθι (3’ 5-6), διαφορά που είχε η γερμανική ομάδα και στο 8’ (11-12).

Η είσοδος στο παρκέ, σε εκείνο το σημείο, του Μήτρου-Λονγκ, διαφοροποίησε το σκηνικό υπέρ των «κιτρινόμαυρων». Με κινητήριο μοχλό τον Ελληνοκαναδό γκαρντ, το έργο του οποίου βοήθησαν οι Φορμπς, Γκιουζέλης, Πουλιανίτης, Καζαμίας, Χαρέλ και εξαιρετικά αμυντικά αντανακλαστικά, ο Άρης «έγραψε» επιμέρους 19-4 και απέκτησε «αέρα» 14 πόντων στο 12’ (30-16).

Απόσταση, η οποία, με τον Τζόουνς να μπαίνει στην επιθετική εξίσωση και τον Φόρεστερ να λειτουργεί καταλυτικά, αμυντικά και επιθετικά, πήγε στο 18’ στο +17 (43-26).

Στο τρίλεπτο της τρίτης περιόδου, με ασταμάτητο τον Μήτρου-Λονγκ, οι Θεσσαλονικείς «εκτοξεύθηκαν» στο +21 (23’ 55-34). Τρία λεπτά αργότερα, με πέντε συνεχείς πόντους από τον Τζόουνς, βρέθηκαν στο +23 (26’ 64-41), στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου «έπιασαν» το +28 (31’ 75-47) και τελείωσαν, ουσιαστικά, με το ματς.

Με την ευχάριστη, για την ομάδα του, εξέλιξη στον αγώνα, ο Μπόγκνταν Καραΐτσιτς επέλεξε να έχει στην πεντάδα του Άρη, στο τελευταίο πεντάλεπτο του παιχνιδιού, τους νεαρούς Λέφα, Χατζηλάμπρου, Καζαμία.

Τα δεκάλεπτα: 20-14, 45-28, 70-45, 98-76