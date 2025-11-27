Με ένα βίντεο που ανέβασε στα social media, ο Σταύρος Θεοδωράκης ανακοίνωσε την παρουσίαση του βιβλίου του, «14 σκιές και αλήθειες της Ελλάδας», το οποίο έγραψε μαζί με τον Άρη Βουρβούλια.

Η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου, το οποίο κυκλοφορεί ήδη από τις εκδόσεις «Μεταίχμιο», θα γίνει τη Δευτέρα στις 19.30 στο Γαλλικό Ινστιτούτο.

«Είπα στα χωριά μου ότι θα παρουσιάσω εδώ στην Αθήνα το νέο μου βιβλίο και κοιτάξτε τι μου έστειλαν: μοσχάτη τσικουδιά, παξιμάδια, αλατσολιές, γραβιέρα και κάστανα… Θα τα φάμε ψητά και ζεστά. Το βράδυ της Δευτέρας στο Γαλλικό Ινστιτούτο, στη Σίνα. Να είσαι εκεί», λέει στο βίντεο ο Σταύρος Θεοδωράκης.

Στην ανάρτησή του, ο κ. Θεοδωράκης γράφει πως στο Γαλλικό Ινστιτούτο θα κεράσουν και τσικουδιές.

Οι 14 θεματικές του βιβλίου είναι: Καισαρικές – Παχυσαρκία – Αντιβιοτικά – Απορρίμματα – Γυναικοκτονίες – Δημογραφικό – Δικαιοσύνη – Επιδοτήσεις – Καινοτομία – PISA – Στεγαστικό – Τροχαία – Φοροδιαφυγή – Ψηφιοποίηση.

