Η Φενέρμπαχτσε και η Αναντολού Εφές δεν σκοπεύουν να ταξιδέψουν στο Ισραήλ για τους αγώνες με Χάποελ και Μακάμπι Τελ Αβίβ στη Euroleague, οπότε αυτοί αναμένεται να γίνουν σε ουδέτερες έδρες.

Την Πέμπτη (27/11) έγινε γνωστό ότι οι δύο ομάδες από το Ισραήλ μπορούν να επιστρέψουν στη φυσική τους έδρα για τα παιχνίδια τους στη Euroleague, με τις δύο από την Τουρκία όμως αναμένεται να υπάρξει πρόβλημα.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media ο Ντονάτας Ουρμπόνα του Basketnews, η Φενέρμπαχτσε και η Αναντολού Εφές δεν σκοπεύουν να ταξιδέψουν στο Ισραήλ λόγω των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Αυτό σημαίνει πως η Euroleague ψάχνει λύσεις και η πιο πιθανή είναι να ορίσει σε ουδέτερες έδρες αυτούς τους αγώνες, εκτός κι αν αλλάξουν γνώμη οι Τούρκοι μέσα στις επόμενες μέρες.