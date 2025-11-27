Η επιστροφή των Μακάμπι και Χάποελ Τελ Αβίβ στη φυσική τους έδρα είναι πλέον γεγονός καθώς η Euroleague άναψε το πράσινο φως με ομόφωνη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

Οι δύο ομάδες από το Ισραήλ ζητούσαν εδώ και καιρό να τους επιτραπεί να επιστρέψουν στη χώρα τους, στο γήπεδό τους, για τα εντός έδρας παιχνίδια στη διοργάνωση και αυτό θα γίνει πλέον.

Όπως αποφασίστηκε ομόφωνα στο διοικητικό συμβούλιο της Euroleague, οι Μακάμπι και Χάποελ μπορούν να χρησιμοποιούν κανονικά από εδώ και πέρα τη Menora Mivtachim Arena, με την απόφαση να τίθεται σε ισχύ από την 1η θέση.

Στις 11 Δεκεμβρίου, επομένως, η Μακάμπι θα υποδεχθεί στη φυσική της έδρα τη Βιλερμπάν και στις 16 Δεκεμβρίου η Χάποελ θα φιλοξενήσει τον Ερυθρό Αστέρα.

Μετά τις πρώτες 13 αγωνιστικές της Euroleague, η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη είναι στο 9-4 και μοιράζεται την 1η θέση με τον Παναθηναϊκό και τον Ερυθρό Αστέρα ενώ η Μακάμπι είναι στην προτελευταία θέση (19η) με 3-10.