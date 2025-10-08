Ο Νίκος Γκάλης είναι στο Αλεξάνδρειο για το ματς του Άρη με το Αμβούργο στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Eurocup και τα είπε από κοντά με τον Ρίτσαρντ Σιάο μέσα σε αποθέωση.

Ο νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ είναι στη Θεσσαλονίκη και πήγε στο γήπεδο για να δει από κοντά σε δράση την ομάδα, προκαλώντας ενθουσιασμό στις εξέδρες. Η ατμόσφαιρα, όμως, έγινε ακόμη πιο πανηγυρική όταν εμφανίστηκε και ο Γκάλης, ο οποίος ήταν προσκεκλημένος της ΚΑΕ.

Ο θρύλος του Άρη, μάλιστα, τα είπε από κοντά με τον Σιάο πριν την έναρξη του παιχνιδιού, με την αγκαλιά των δύο ανδρών να ξεσηκώνει τους οπαδούς, οι οποίοι ονειρεύονται επιτυχίες για την ομάδα τους όπως τα παλιά καλά χρόνια. Και ακριβώς αυτό εύχεται και ο Γκάλης, όπως τόνισε στις δηλώσεις του στην ΕΡΤ.

««Πιστεύω ότι θα υπάρχει μία αλλαγή στην ομάδα, μία ανανέωση. Εύχομαι τα καλύτερα στον καινούριο ιδιοκτήτη. Εγώ θα ήθελα προσωπικά να τον καλωσορίσω στην ομάδα του Άρη και η ομάδα να ξαναβρεί τον δρόμο της να ζήσουμε τις παλιές στιγμές», ήταν τα λόγια του.