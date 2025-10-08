Ο Άρης υποδέχεται το Αμβούργο για τη 2η αγωνιστική του Eurocup και το κλίμα στο Αλεξάνδρειο ήταν πανηγυρικό πριν την έναρξη του παιχνιδιού λόγω της παρουσίας του Ρίτσαρντ Σιάο, ο οποίος αποθεώθηκε.

Ο νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ είναι στη Θεσσαλονίκη και πήγε, φυσικά, στο γήπεδο για να δει από κοντά την ομάδα και παράλληλα να ζήσει την ατμόσφαιρα των φίλων των «κίτρινων».

Ο Σιάο βάφτηκε στα χρώματα του Άρη στη Fan Zone έξω από το γήπεδο και στη συνέχεια πήρε θέση στα επίσημα και γνώρισε την αποθέωση από τους οπαδούς που ήταν ήδη στις εξέδρες.

Η παρουσία του νέου ιδιοκτήτη της ΚΑΕ προκάλεσε έκρηξη ενθουσιασμού στο Αλεξάνδρειο, με τον Σιάο να δείχνει με τις αντιδράσεις του ότι απολάμβανε αυτά που έβλεπε ενώ εντυπωσιασμένοι από την ατμόσφαιρα ήταν και οι συνεργάτες του.