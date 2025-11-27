Η έναρξη της επίσκεψης του πάπα Λέοντα ΙΔ΄ στην Τουρκία και τον Λίβανο σηματοδοτεί μια νέα, ιδιαίτερα κρίσιμη σελίδα στον διαχριστιανικό διάλογο. Πρόκειται για ένα ταξίδι με έντονο συμβολισμό, καθώς αναβιώνει μια πρωτοβουλία που είχαν οραματιστεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο πάπας Φραγκίσκος, με στόχο να τιμηθεί η συμπλήρωση χιλίων επτακοσίων ετών από την Α’ Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας.

Παρά το πένθος που άφησε πίσω του ο θάνατος του «πάπα των φτωχών», ο νέος Ποντίφικας επιλέγει να συνεχίσει αποφασιστικά αυτή την ιστορικής σημασίας κίνηση. Με την παρουσία του δίπλα στον Προκαθήμενο της Ορθοδοξίας και τη συμμετοχή εκπροσώπων των προτεσταντών, ο πάπας Λέων ΙΔ΄ υπογραμμίζει πως η ενότητα των Χριστιανών και η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των εκκλησιών αποτελούν για εκείνον αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, σε μια εποχή όπου η ανάγκη για συναίνεση και κοινή μαρτυρία είναι πιο επιτακτική από ποτέ.

«Πριν από λίγες ημέρες, η Καθολική Εκκλησία δημοσίευσε αποστολική επιστολή, η οποία μιλά ακριβώς για τη σημασία της ενότητας των Χριστιανών, που μπορεί να αποτελέσει και πηγή ειρήνης για όλο τον κόσμο», ανέφερε ο πάπας Λέοντας ΙΔ’, μιλώντας στον δημοσιογράφο Θεόδωρο Ανδρεάδη Συγγελάκη και το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Χρειάζεται η χριστιανική μας μαρτυρία», τόνισε ο ίδιος.

Στη συνέχεια, αναφερόμενος στον Οικουμενικό Πατριάρχη, είπε: «με τον Βαρθολομαίο έχουμε ήδη συναντηθεί κι άλλες φορές και πιστεύω ότι αυτή θα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να προάγουμε την ενότητα όλων των Χριστιανών».

Ο Άγιος Πατέρας των Καθολικών πιστεύει ότι μπορεί και πρέπει να γίνουν νέα ουσιαστικά βήματα προς την πλήρη ενότητα των Χριστιανών. Θεωρεί, επίσης, ότι με τον τρόπο αυτό μπορεί να δοθεί και ένα απτό, χρήσιμο παράδειγμα σε ολόκληρο τον κόσμο. Ένα παράδειγμα ομόνοιας και συμφιλίωσης.

«Στο αποστολικό γράμμα “In Unitate Fidei” το οποίο υπέγραψε την Κυριακή ο πάπας Λέων, υπογραμμίζεται ότι η Σύνοδος της Νίκαιας, της αδιαίρετης ακόμη Εκκλησίας και του κοινού ”Πιστεύω”, παραμένει το κύριο κοινό σημείο αναφοράς για όλους τους Χριστιανούς», δήλωσε από την πλευρά του, ο Μάρκο Τζιράρντο, διευθυντής της εφημερίδας της Συνέλευσης Καθολικών Επισκόπων Ιταλίας «Avvenire».

Ο Μάρκο Τζιράρντο, βαθύς γνώστης της Καθολικής Εκκλησίας, θεωρεί ότι «το ταξίδι αυτό μπορεί να αποτελέσει μια ψηφίδα του μωσαϊκού της ενότητας, με στόχο και την κοινή ημερομηνία για το Πάσχα από Καθολικούς και Ορθόδοξους».

Είναι σαφές ότι με την επίσκεψή του στο Μπλε Τζαμί, και ιδίως με τη μετέπειτα μετάβασή του στον Λίβανο, ο πάπας Λέοντας θα στείλει μήνυμα αδελφοσύνης και προς τους Μουσουλμάνους, σε μια ιστορική φάση και σε μια γεωγραφική περιοχή στην οποία η ειρήνη αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Η κύρια στιγμή που Αποστολικού αυτού Ταξιδιού του, όμως, παραμένει η επίσκεψη στη Νίκαια, με το μήνυμα της Α’ Οικουμενικής Συνόδου και τη δυνατότητα -αν όχι το χρέος των Χριστιανών- να πορευθούν και πάλι ενωμένοι. Διότι το ”Πιστεύω” της Νίκαιας «προτείνει ένα πρότυπο πραγματικής ενότητας μέσα στη θεμιτή διαφορετικότητα», όπως έγραψε ο ίδιος ο ποντίφικας.

Στο Βατικανό, ασφαλώς, υπάρχει πλήρης επίγνωση του ότι η πορεία αυτή προς την ενότητα απαιτεί προσεκτικές κινήσεις ουσίας, με σεβασμό στην τεράστια παράδοση της «Εκκλησίας της Ανατολής», της Ορθοδοξίας. Ο πάπας Λέων ΙΔ’ όμως ξέρει καλά, παράλληλα, ότι για να επιτευχθεί το ποθητό αποτέλεσμα της πλήρους κοινωνίας των χριστιανών χρειάζεται πρώτα από όλα ειλικρινής και ανόθευτη διάθεση. Η οποία εξασφαλίζεται μόνο με τη γλώσσα της αδελφικής αγάπης, στην οποία συνομιλούν με τον Οικουμενικό Πατριάρχη.