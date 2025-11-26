Από τις 27 έως 30 Νοεμβρίου, η δημόσια τηλεόραση διαμορφώνει ειδικό πρόγραμμα για να καλύψει μια συνάντηση με ιδιαίτερο βάρος για την Ορθόδοξη και τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία.

Το ΕΡΤnews θα μεταδίδει σε συνεχή ροή πληροφορίες σχετικά με την ιστορική συνάντηση του Πάπα Λέοντος ΙΔ’ στο Φανάρι του και στη Νίκαια της Βιθυνίας με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Η χρονική συγκυρία θεωρείται καθοριστική, καθώς συμπληρώνονται 1.700 χρόνια από την Α’ Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια της Βιθυνίας, όπου το 325 μ.Χ. διαμορφώθηκε το «Πιστεύω»..

Κατά τη διάρκεια της κάλυψης, το ενημερωτικό κανάλι της ΕΡΤ θα παρουσιάζει απευθείας εικόνα από τις κοινές στιγμές των δύο θρησκευτικών ηγετών, αξιοποιώντας το δίκτυο των δημοσιογράφων του, ανάμεσα στους οποίους η ανταποκρίτρια στην Κωνσταντινούπολη Ελβίρα Κρίθαρη και οι απεσταλμένοι Πιέρρος Τζαννετάκος, Φάνης Παπαθανασίου και Βαλέρια Δολαψάκη. Στο πρόγραμμα εντάσσονται και αναλύσεις από ειδικούς, με σκοπό να φωτιστεί το βαθύτερο θεολογικό και πολιτισμικό αποτύπωμα της συνάντησης.

Αναλυτικότερα σε έκτακτες εκπομπές:

Την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, από τις 19:00 έως τις 21:00, μεταδίδεται όλη η ειδησεογραφία από την άφιξη του Ποντίφικα στην Κωνσταντινούπολη.

ΤηνΠαρασκευή 28 Νοεμβρίου, από τις 13:00 έως τις 18:00, μεταδίδονται όλες οι εξελίξεις από την επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Πάπα Ρώμης Λέοντος ΙΔ’ στη Νίκαια της Βιθυνίας.

Το Σάββατο 29 Νοεμβρίου, από τις 13:00 έως τις 18:00, καταγράφεται λεπτό προς λεπτό η επίσκεψη του Ποντίφικα στο Φανάρι, στην έδρα του Οικουμενικού Πατριάρχη, για πρώτη φορά μετά την εκλογή του, και η υπογραφή κοινής διακήρυξης.

Την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, από τις 09:00 έως τις 15:00 και από τις 16:00 έως τις 18:00, αναδεικνύονται όλες οι πτυχές της επίσκεψης του Πάπα, λίγες ώρες πριν από την αναχώρησή του από την Κωνσταντινούπολη, και μεταδίδονται εκτενή αποσπάσματα από τη Θρονική Εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην οποία θα παραστεί ο Ποντίφικας.

Αναλυτικά ρεπορτάζ θα μεταδίδονται καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψης και από τα δελτία ειδήσεων του ΕΡΤnews, από το ertnews.gr, το ενημερωτικό site της ΕΡΤ, καθώς και από το ΕΡΤnews Radio, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της δημόσιας τηλεόρασης.

Η ΕΡΤ3 θα μεταδώσει την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, στις 07:00, τη Θρονική Εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου, προς τιμή του ιδρυτή του Αποστόλου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου, από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, στο Φανάρι, προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην οποία θα παραστεί ο Πάπας Ρώμης Λέων ΙΔ’.



H ERT World τροποποιεί το πρόγραμμα της και θα μεταδώσει από την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου έως την Κυριακή 30 Νοεμβρίου τη συνάντηση των δύο προκαθήμενων της Ορθόδοξης και Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, καθώς και τη Θρονική Εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου, παρουσία του Πάπα.

Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025, από τις 13:00 έως τις 18:00, οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την Οικουμενική Προσευχή του Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Πάπα Λέοντα, στη Νίκαια, δίπλα στις ανασκαφές της αρχαίας Βασιλικής του Αγίου Νεοφύτου.

Το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025, επίσης από τις 13:00 έως τις 18:00, επίκεντρο είναι η Κωνσταντινούπολη, με την επίσκεψη του Ποντίφικα για πρώτη φορά, μετά την εκλογή του, στην Έδρα του Οικουμενικού Πατριάρχη και την υπογραφή Κοινής Διακήρυξης στο Πατριαρχικό Μέγαρο.

Τέλος την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025, από τις 07:00 έως τις 11:30, θα μεταδοθεί απευθείας από τον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου, στο Φανάρι, η Θρονική Εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου, παρουσία του Πάπα.

Τη σημαντική συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Πάπα Ρώμης Λέοντος ΙΔ’ θα καλύψει και η Φωνή της Ελλάδας, με ειδικές εκπομπές για τους ακροατές της σε όλο τον κόσμο.